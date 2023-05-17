Со Львовской области передадут 150 тонн конфискованных товаров в Николаевскую и Херсонскую области

Конфискованный товар. Фото: Бюро экономической безопасности Украины во Львовской области

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности Украины во Львовской области при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры передают первую партию товаров в Херсонскую и Николаевскую областные военные администрации. В общей сложности это 150 тонн, или более 763 поддона, с детскими товарами, средствами гигиены, медикаментами и продуктами питания непродолжительного срока хранения.

Об этом сообщает бюро экономической безопасности Украины во Львовской области.

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Детали дела

Решение о снятии ареста с хранящейся на складе части имущества принял Лычаковский районный суд г. Львова с целью сохранения экономической стоимости продукции. Речь идет о более чем 900 поддонах с бытовыми товарами.

Как сообщалось ранее, эти товары были обнаружены в складском помещении во Львовской области в конце апреля. Вещи были ввезены на территорию Украины через государственную границу без уплаты налогов и обязательных таможенных платежей.

Обращение по передаче вещей поступило в территориальное управление БЭБ во Львовской области от Николаевской и Херсонской областных военных администраций, воинских частей ВСУ, Государственной пограничной службы Украины и Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) продолжается).

Напомним, мы ранее писали, что Львовский завод заплатит штраф за загрязнение окружающей среды.

Также мы писали, что в трех пунктах пропуска на Львовщине введут электронную очередь.