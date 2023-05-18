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Британские фермеры доставили во Львовскую область 40 пикапов для ВСУ

18 мая 2023 16:52
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Британские фермеры доставили во Львовскую область 40 пикапов для ВСУ
Пикапы для ВСУ. Фото: Львовская ОВА
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

В Яворове, что на Львовщине, состоялась передача пикапов для ВСУ. Очередные 40 автомобилей для 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Данила и других подразделений подарили британские фермеры. Пикапы в Украину они доставили лично.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной военной администрации.

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"Пикапы для мира"

Фермеры из Великобритании, проехав через всю Европу, уже в четвертый раз доставляют внедорожники в Украину. Свою акцию они называют "Пикапы для мира" (Pickups for peace). В общей сложности британские фермеры передали уже сотню автомобилей для ВСУ. Пикапы раньше использовались на фермерских хозяйствах.

"Некоторые авто уже готовы к передаче на передовую. Некоторые еще будут осматривать на СТО, будут проверять их исправность, некоторые пикапы еще будут красить" , — рассказал ведущий инстектор отдела инвестиционной политики Львовской ОВД Даниил Петрив.

Инициатором акции является фермер из Шотландии Марк Лерд, а также Винсент Гиллингам, который является координатором в Англии. С февраля 2022 года иностранные благотворители поставляют тепловизоры, бронежилеты, теплую одежду натовского образца, а также генераторы. Все это они доставляют в автомобилях, как и критически нужные запасные шины, инструменты и т.д.

На передовой пикапы украинские защитники используют для выполнения различных задач, в частности, для транспортировки личного состава и оборудования, поставки материальных запасов и обеспечения коммуникационных потребностей.

Волонтерская группа из Великобритании планирует и дальше работать ради помощи Украины, чтобы достичь новой цели — 200 переданных пикапов. Следующую партию автомобилей волонтеры из Великобритании планируют собрать и привезти уже в июне.

Напомним, мы ранее писали, что со Львовской области передадут 150 тонн конфискованных товаров в Николаевскую и Херсонскую области.

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