Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Був у розшуку ТЦК — "бабусею на лижах" у Львові виявився 30-річний чоловік arrow

Був у розшуку ТЦК — "бабусею на лижах" у Львові виявився 30-річний чоловік

7 грудня 2023 13:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Був у розшуку ТЦК — "бабусею на лижах" у Львові виявився 30-річний чоловік
"Бабуся на лижах" у Львові. Фото: скриншот з відео патрульної поліції
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Львові патрульна поліція притягла до відповідальності чоловіка, який у жіночому костюмі їздив на лижах, вчепившись за автомобіль. Інцидент трапився напередодні, 6 грудня. 

Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області. 

Читайте також:

"Бабуся на лижах" у Львові

Як відомо, 6 грудня мережею почало ширитися відео з "бабусею на лижах", яку за собою вулицями Львова тягне автомобіль BMW. На цей інцидент відразу відреагували патрульні та виявили автомобіль на вулиці Шевченка. 

Перевіривши дані, "бабусею" виявився 30-річний чоловік, якого звинуватили у порушенні ПДР. До того ж він перебував у розшуку за статтею про "Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку". 

"Інформацію передали у військомат", — додали у поліції. 

Нагадаємо, 6 грудня у селі Ков’ярі Львівського району автомобіль наїхав на пішохода. Внаслідок отриманих травм 46-річного чоловіка госпіталізували до лікарні, він в реанімації.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі