Був у розшуку ТЦК — "бабусею на лижах" у Львові виявився 30-річний чоловік

"Бабуся на лижах" у Львові. Фото: скриншот з відео патрульної поліції

У Львові патрульна поліція притягла до відповідальності чоловіка, який у жіночому костюмі їздив на лижах, вчепившись за автомобіль. Інцидент трапився напередодні, 6 грудня.

Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

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"Бабуся на лижах" у Львові

Як відомо, 6 грудня мережею почало ширитися відео з "бабусею на лижах", яку за собою вулицями Львова тягне автомобіль BMW. На цей інцидент відразу відреагували патрульні та виявили автомобіль на вулиці Шевченка.

Перевіривши дані, "бабусею" виявився 30-річний чоловік, якого звинуватили у порушенні ПДР. До того ж він перебував у розшуку за статтею про "Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку".

"Інформацію передали у військомат", — додали у поліції.

Нагадаємо, 6 грудня у селі Ков’ярі Львівського району автомобіль наїхав на пішохода. Внаслідок отриманих травм 46-річного чоловіка госпіталізували до лікарні, він в реанімації.