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Был в розыске ТЦК — "бабушкой на лыжах" во Львове оказался 30-летний мужчина

7 декабря 2023 13:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Был в розыске ТЦК — "бабушкой на лыжах" во Львове оказался 30-летний мужчина
"Бабушка на лыжах" во Львове. Фото: скриншот из видео патрульной полиции
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во Львове патрульная полиция привлекла к ответственности мужчину, который в женском костюме ездил на лыжах, уцепившись за автомобиль. Инцидент произошел накануне, 6 декабря.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

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Как известно, 6 декабря сетью начало распространяться видео с "бабушкой на лыжах", которую за собой по улицам Львова тянет автомобиль BMW. На этот инцидент сразу отреагировали патрульные и обнаружили автомобиль на улице Шевченко.

Проверив данные, "бабушкой" оказался 30-летний мужчина, обвиненный в нарушении ПДД. К тому же он находился в розыске по статье о "Нарушениях призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета".

"Информацию передали в военкомат", — добавили в полиции.

Напомним, 6 декабря в селе Ковьяре Львовского района автомобиль наехал на пешехода. В результате полученных травм 46-летнего мужчину госпитализировали в больницу, он в реанимации.

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