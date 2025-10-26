Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Частина Львова досі без води — де шукати пункти підвозу

Частина Львова досі без води — де шукати пункти підвозу

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 12:43
Оновлено: 13:22
Аварія на трубопроводі у Львові — де можна набрати воду 26 жовтня
Ліквідація аварії на трубопроводі у Львові. Фото: Львівська міська рада

У Львові вже третю добу триває ліквідація аварії на магістральному трубопроводі. Бригади та техніка Львівводоканалу працюють безперервно.

Про це повідомили у Львівській міській раді в неділю, 26 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Де у Львові працюють пункти підвозу води

Як зазначають у ЛМР, умови ліквідація наслідків аварії надзвичайно складні. Однак наразі вже вдалося відкрити та обчистити пошкоджену ділянку.

"Через витік великої кількості води довкола утворилося болото, техніка буксує, немає опертя на твердий ґрунт. Пошкоджену ділянку вже відкрито та обчищено. Далі — вирізання аварійного фрагмента, встановлення нової труби і поступове наповнення магістралі", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація у Львові на трубопроводі
Повідомлення ЛМР щодо ситуації з водопостачанням. Фото: скриншот

У міській раді додають, що 26 жовтня з 8:00 воду підвозять за такими адресами:

  • вул. Залізнична, 19;
  • вул. Золота, 26;
  • Брюховичі, вокзал;
  • вул. Братів Міхновських, 33;
  • вул. Шевченка, 60;
  • Рясна-Руська, вул. Малинова, 11–21;
  • вул. Ожинова-Біберовича;
  • Рудно, вул. Огієнка;
  • вул. Шевченка, 17-19 (мкрн "Британія").

Ємності для набору води розташовані за адресами:

  • вул. Величковського, 34-36;
  • вул. Величковського, 50;
  • вул. Шевченка, 388;
  • вул. Шевченка, 348а (район 350);
  • вул. Повітряна-Озерна;
  • вул. Повітряна, 92;
  • вул. Роксоляни, 57;
  • вул. Повітряна (біля церкви Святого Андрія).

Водорозбірні пристрої на гідрантах:

  • вул. Турянського, 19;
  • вул. Яцкова, 18;
  • вул. Марка Вовчка, 41;
  • вул. Морозенка-Одеська.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як львів'яни готуються до зими без тепла. Містяни поділились лайфхаками.

Також ми розповідали про те, яких змін стосовно комуналки й транспорту чекати львів'янам у листопаді — чи буде підвищення тарифів.

аварія Львів водопостачання вода Львівська міська рада
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації