Аварія на трубопроводі у Львові — де можна набрати воду 26 жовтня

У Львові вже третю добу триває ліквідація аварії на магістральному трубопроводі. Бригади та техніка Львівводоканалу працюють безперервно.

Про це повідомили у Львівській міській раді в неділю, 26 жовтня.

Де у Львові працюють пункти підвозу води

Як зазначають у ЛМР, умови ліквідація наслідків аварії надзвичайно складні. Однак наразі вже вдалося відкрити та обчистити пошкоджену ділянку.

"Через витік великої кількості води довкола утворилося болото, техніка буксує, немає опертя на твердий ґрунт. Пошкоджену ділянку вже відкрито та обчищено. Далі — вирізання аварійного фрагмента, встановлення нової труби і поступове наповнення магістралі", — йдеться у повідомленні.

У міській раді додають, що 26 жовтня з 8:00 воду підвозять за такими адресами:

вул. Залізнична, 19;

вул. Золота, 26;

Брюховичі, вокзал;

вул. Братів Міхновських, 33;

вул. Шевченка, 60;

Рясна-Руська, вул. Малинова, 11–21;

вул. Ожинова-Біберовича;

Рудно, вул. Огієнка;

вул. Шевченка, 17-19 (мкрн "Британія").

Ємності для набору води розташовані за адресами:

вул. Величковського, 34-36;

вул. Величковського, 50;

вул. Шевченка, 388;

вул. Шевченка, 348а (район 350);

вул. Повітряна-Озерна;

вул. Повітряна, 92;

вул. Роксоляни, 57;

вул. Повітряна (біля церкви Святого Андрія).

Водорозбірні пристрої на гідрантах:

вул. Турянського, 19;

вул. Яцкова, 18;

вул. Марка Вовчка, 41;

вул. Морозенка-Одеська.

