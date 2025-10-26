Видео
Україна
Видео

Часть Львова до сих пор без воды — где искать пункты подвоза

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 12:43
обновлено: 13:22
Авария на трубопроводе во Львове — где можно набрать воду 26 октября
Ликвидация аварии на трубопроводе во Львове. Фото: Львовский городской совет

Во Львове уже третьи сутки продолжается ликвидация аварии на магистральном трубопроводе. Бригады и техника Львовводоканала работают непрерывно.

Об этом сообщили во Львовском городском совете в воскресенье, 26 октября.

Читайте также:

Где во Львове работают пункты подвоза воды

Как отмечают в ЛГС, условия ликвидации последствий аварии чрезвычайно сложные. Однако сейчас уже удалось открыть и очистить поврежденный участок.

"Из-за утечки большого количества воды вокруг образовалось болото, техника буксует, нет опоры на твердый грунт. Поврежденный участок уже открыт и очищен. Далее — вырезание аварийного фрагмента, установка новой трубы и постепенное наполнение магистрали", — говорится в сообщении.

Яка ситуація у Львові на трубопроводі
Сообщение ЛГС относительно ситуации с водоснабжением. Фото: скриншот

В городском совете добавляют, что 26 октября с 8:00 воду подвозят по следующим адресам:

  • ул. Железнодорожная, 19;
  • ул. Золотая, 26;
  • Брюховичи, вокзал;
  • ул. Братьев Михновских, 33;
  • ул. Шевченко, 60;
  • Рясна-Русская, ул. Малинова, 11-21;
  • ул. Ожинова-Биберовича;
  • Рудно, ул. Огиенко;
  • ул. Шевченко, 17-19 (мкрн "Британия").

Емкости для набора воды расположены по адресам:

  • ул. Величковского, 34-36;
  • ул. Величковского, 50;
  • ул. Шевченко, 388;
  • ул. Шевченко, 348а (район 350);
  • ул. Воздушная-Озерная;
  • ул. Воздушная, 92;
  • ул. Роксоляны, 57;
  • ул. Воздушная (возле церкви Святого Андрея).

Водоразборные устройства на гидрантах:

  • ул. Турянского, 19;
  • ул. Яцкова, 18;
  • ул. Марка Вовчка, 41;
  • ул. Морозенко-Одесская.

Напомним, ранее мы писали о том, как львовяне готовятся к зиме без тепла. Горожане поделились лайфхаками.

Также мы рассказывали о том, каких изменений относительно коммуналки и транспорта ждать львовянам в ноябре — будет ли повышение тарифов.

авария Львов водоснабжение вода Львовский городской совет
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
