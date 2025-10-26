Авария на трубопроводе во Львове — где можно набрать воду 26 октября

Ликвидация аварии на трубопроводе во Львове. Фото: Львовский городской совет

Во Львове уже третьи сутки продолжается ликвидация аварии на магистральном трубопроводе. Бригады и техника Львовводоканала работают непрерывно.

Об этом сообщили во Львовском городском совете в воскресенье, 26 октября.

Как отмечают в ЛГС, условия ликвидации последствий аварии чрезвычайно сложные. Однако сейчас уже удалось открыть и очистить поврежденный участок.

"Из-за утечки большого количества воды вокруг образовалось болото, техника буксует, нет опоры на твердый грунт. Поврежденный участок уже открыт и очищен. Далее — вырезание аварийного фрагмента, установка новой трубы и постепенное наполнение магистрали", — говорится в сообщении.

Сообщение ЛГС относительно ситуации с водоснабжением. Фото: скриншот

В городском совете добавляют, что 26 октября с 8:00 воду подвозят по следующим адресам:

ул. Железнодорожная, 19;

ул. Золотая, 26;

Брюховичи, вокзал;

ул. Братьев Михновских, 33;

ул. Шевченко, 60;

Рясна-Русская, ул. Малинова, 11-21;

ул. Ожинова-Биберовича;

Рудно, ул. Огиенко;

ул. Шевченко, 17-19 (мкрн "Британия").

Емкости для набора воды расположены по адресам:

ул. Величковского, 34-36;

ул. Величковского, 50;

ул. Шевченко, 388;

ул. Шевченко, 348а (район 350);

ул. Воздушная-Озерная;

ул. Воздушная, 92;

ул. Роксоляны, 57;

ул. Воздушная (возле церкви Святого Андрея).

Водоразборные устройства на гидрантах:

ул. Турянского, 19;

ул. Яцкова, 18;

ул. Марка Вовчка, 41;

ул. Морозенко-Одесская.

