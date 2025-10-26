Авария на трубопроводе во Львове — где можно набрать воду 26 октября

Часть Львова до сих пор без воды — где искать пункты подвоза
Во Львове уже третьи сутки продолжается ликвидация аварии на магистральном трубопроводе. Бригады и техника Львовводоканала работают непрерывно.
Об этом сообщили во Львовском городском совете в воскресенье, 26 октября.
Где во Львове работают пункты подвоза воды
Как отмечают в ЛГС, условия ликвидации последствий аварии чрезвычайно сложные. Однако сейчас уже удалось открыть и очистить поврежденный участок.
"Из-за утечки большого количества воды вокруг образовалось болото, техника буксует, нет опоры на твердый грунт. Поврежденный участок уже открыт и очищен. Далее — вырезание аварийного фрагмента, установка новой трубы и постепенное наполнение магистрали", — говорится в сообщении.
В городском совете добавляют, что 26 октября с 8:00 воду подвозят по следующим адресам:
- ул. Железнодорожная, 19;
- ул. Золотая, 26;
- Брюховичи, вокзал;
- ул. Братьев Михновских, 33;
- ул. Шевченко, 60;
- Рясна-Русская, ул. Малинова, 11-21;
- ул. Ожинова-Биберовича;
- Рудно, ул. Огиенко;
- ул. Шевченко, 17-19 (мкрн "Британия").
Емкости для набора воды расположены по адресам:
- ул. Величковского, 34-36;
- ул. Величковского, 50;
- ул. Шевченко, 388;
- ул. Шевченко, 348а (район 350);
- ул. Воздушная-Озерная;
- ул. Воздушная, 92;
- ул. Роксоляны, 57;
- ул. Воздушная (возле церкви Святого Андрея).
Водоразборные устройства на гидрантах:
- ул. Турянского, 19;
- ул. Яцкова, 18;
- ул. Марка Вовчка, 41;
- ул. Морозенко-Одесская.
Напомним, ранее мы писали о том, как львовяне готовятся к зиме без тепла. Горожане поделились лайфхаками.
Также мы рассказывали о том, каких изменений относительно коммуналки и транспорта ждать львовянам в ноябре — будет ли повышение тарифов.
Читайте Новини.LIVE!