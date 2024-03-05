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Чоловік облив кислотою колишню співмешканку — як його покарав суд

5 березня 2024 04:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чоловік облив кислотою колишню співмешканку — як його покарав суд
Суддя на засіданні виносить вирок. Фото: pixabay
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Львівській області чоловік в ході суперечки облив колишню співмешканку кислотою, через що завдав їй тяжких опіків. Суд визнав зловмисника винним та призначив покарання.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура у понеділок, 4 березня.

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Прокурори змогли довести, що в серпні 2022 року в одному з сіл Львівського району чоловік облив сульфатною кислотою жінку.

"В той день чоловік неподалік зупинки у центрі селища зустрів свою колишню співмешканку. Під час розмови між ними виникла суперечка, в ході якої обвинувачений витягнув з пакета пластикову пляшку з рідиною для зняття ржі та почав лити її на обличчя, руки та ноги жінки", — зазначено у справі.

Через це у жінки "непоправно знівечено обличчя".

"За публічного обвинувачення прокурорів Пустомитівської окружної прокуратури 67-річного чоловіка визнано винним в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило непоправне знівечення обличчя (ч. 1 ст. 121 КК України)", — йдеться у вироку суду.

Таким чином, чоловіку призначили п'ять років ув'язнення. Вирок набуде чинності після закінчення строку оскарження в апеляційному суді.

Нагадаємо, що у Львівській області судили солдата за те, що він на декілька годин відлучився зі служби. Відомо, яке покарання йому призначили.

Також ми писали, що у Львівській області поліція та прокуратура ліквідували нарколабораторію, яка в промислових масштабах виробляла наркотики та психотропи.

суд
закон
конфлікт
Львівська область
люди

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