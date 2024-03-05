Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Мужчина облил кислотой бывшую сожительницу — как его наказал суд arrow

Мужчина облил кислотой бывшую сожительницу — как его наказал суд

5 марта 2024 04:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мужчина облил кислотой бывшую сожительницу — как его наказал суд
Судья на заседании выносит приговор. Фото: pixabay
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Во Львовской области мужчина в ходе спора облил бывшую сожительницу кислотой, из-за чего нанес ей тяжелые ожоги. Суд признал злоумышленника виновным и назначил наказание.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура в понедельник, 4 марта.

Читайте также:

Суд над мужчиной, облившим женщину кислотой

Прокуроры смогли доказать, что в августе 2022 в одном из сел Львовского района мужчина облил сульфатной кислотой женщину.

"В тот день мужчина неподалеку остановки в центре поселка встретил свою бывшую сожительницу. Во время разговора между ними возник спор, в ходе которого обвиняемый вытащил из пакета пластиковую бутылку с жидкостью для снятия ржавчины и начал лить ее на лицо, руки и ноги женщины", — отмечается в деле.

Из-за этого у женщины "неисправимо изуродовано лицо".

"При публичном обвинении прокуроров Пустомытовской окружной прокуратуры 67-летний мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, что повлекло непоправимое уничтожение лица (ч. 1 ст. 121 УК Украины)", — говорится в приговоре суда.

Таким образом, мужчине было назначено пять лет заключения. Приговор вступит в силу по истечении срока обжалования в апелляционном суде.

Напомним, во Львовской области судили солдата за то, что он на несколько часов отлучился со службы. Известно, какое наказание ему назначили.

Также мы писали, что во Львовской области полиция и прокуратура ликвидировали нарколабораторию, которая в промышленных масштабах производила наркотики и психотропы.

суд
закон
конфликт
Львовская область
люди

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым

1 марта 2024

08:21 Жирона продаст Цыганкова — куда перейдет украинец