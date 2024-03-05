Мужчина облил кислотой бывшую сожительницу — как его наказал суд

Судья на заседании выносит приговор. Фото: pixabay

Во Львовской области мужчина в ходе спора облил бывшую сожительницу кислотой, из-за чего нанес ей тяжелые ожоги. Суд признал злоумышленника виновным и назначил наказание.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура в понедельник, 4 марта.

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Прокуроры смогли доказать, что в августе 2022 в одном из сел Львовского района мужчина облил сульфатной кислотой женщину.

"В тот день мужчина неподалеку остановки в центре поселка встретил свою бывшую сожительницу. Во время разговора между ними возник спор, в ходе которого обвиняемый вытащил из пакета пластиковую бутылку с жидкостью для снятия ржавчины и начал лить ее на лицо, руки и ноги женщины", — отмечается в деле.

Из-за этого у женщины "неисправимо изуродовано лицо".

"При публичном обвинении прокуроров Пустомытовской окружной прокуратуры 67-летний мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, что повлекло непоправимое уничтожение лица (ч. 1 ст. 121 УК Украины)", — говорится в приговоре суда.

Таким образом, мужчине было назначено пять лет заключения. Приговор вступит в силу по истечении срока обжалования в апелляционном суде.

Напомним, во Львовской области судили солдата за то, что он на несколько часов отлучился со службы. Известно, какое наказание ему назначили.

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