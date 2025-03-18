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Чоловік проник до житла Садового — як його покарав суд

18 березня 2025 17:32
Аркадій Пастула - Редактор
У Львові чоловік незаконно проник до будинку мера Садового — рішення суду
Андрій Садовий. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Аркадій Пастула - Редактор

У Львові чоловік проник до житла мера Андрія Садового. Зловмисник зайшов через вхідні двері, однак нічого не вкрав.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень

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Деталі справи

Відомо, що інцидент стався 20 липня минулого року. Потерпілою є дружина мера Львова Катерина Кіт-Садова. 

Чоловік потрапив на приватну ділянку через хвіртку та увійшов до будинку через вхідні двері. Однак він нічого не вкрав.

Що вирішив суд

Обвинуваченому інкримінували незаконне проникнення до житла та іншого володіння особи. Чоловік визнав свою провину.

Суддя призначив йому штраф у розмірі 60 неоподаткованих мінімумів громадян, що становить 1 020 гривень.

Нагадаємо, у Львові прокуратура відкриє розслідування проти Андрія Садового, якого підозрюють у необґрунтованому підвищенні тарифів на громадський транспорт. 

Раніше Садовий виступив з ініціативою створення моніторингових груп, які здійснюватимуть оцінку ефективності управлінських процесів у виконавчих органах міської ради.

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