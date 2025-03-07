Прокуратура розслідуватиме дії Садового через підвищення тарифів у Львові

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН

У Львові прокуратура розпочне розслідування щодо мера Андрія Садового, якого звинувачують у безпідставному підвищенні тарифу на проїзд у громадському транспорті. Виявилось, що деякі документи були оформлені з грубими порушеннями законних процедур.

Про це повідомив адвокат Андрій Петришин.

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В рамках ініціативи "Аудит Львова" активісти виявили можливі порушення при ухваленні рішення про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті Львова з 15 до 25 гривень. Зокрема, було встановлено, що рішення виконкому Львівської міської ради №1373 від 8 грудня 2023 року ухвалювали без належного економічного обґрунтування.

Активісти звернулися до суду з вимогою перевірити законність такого рішення. Суд задовольнив клопотання та призначив судово-економічну експертизу, яку львівська влада намагалася заблокувати, навіть подаючи апеляцію. Однак 17 грудня 2024 року Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив у силі ухвалу Львівського окружного адміністративного суду щодо необхідності проведення експертизи.

Ухвала слідчого судді. Фото: Андрій Петришин

Під час перевірки виявили підробку документів

Під час аналізу документів було виявлено ознаки службового підроблення, зокрема фальсифікацію Протоколу №102 засідання виконкому. Також встановлено, що підвищення тарифів було здійснене без належного економічного обґрунтування, що могло завдати значних фінансових збитків мешканцям Львова.

На підставі цих фактів 17 лютого 2025 року було подано заяву до Львівської обласної прокуратури про вчинення злочину за такими статтями Кримінального кодексу України: службове підроблення офіційних документів, зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Андрій Петришин заявив, що прокуратура відмовилася вносити ці відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), тож активісти знову звернулися до суду. 28 лютого 2025 року суд ухвалив рішення зобов’язати прокуратуру розпочати розслідування щодо Андрія Садового та Олега Забарила.

Тепер посадовці Львівської міськради змушені будуть пояснити, чому тарифи на проїзд було підвищено без економічних підстав, чому протокол підписували особи, які не були присутні на засіданні, та інші можливі порушення.

Нагадаємо, наприкінці лютого Андрій Садовий ініціював перевірку ефективності роботи Львівської міської ради.

Також Андрій Садовий заявив, що до спадщини Львівської Архиєпархії УГКЦ повернуться Митрополичі сади та бібліотека Шептицького.