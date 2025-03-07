Прокуратура будет расследовать действия Садового из-за повышения тарифов во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН

Во Львове прокуратура начнет расследование в отношении мэра Львова Андрея Садового, которого обвиняют в безосновательном повышении тарифа на проезд в общественном транспорте. Оказалось, что некоторые документы были оформлены с грубыми нарушениями законных процедур.

Об этом сообщил адвокат Андрей Петришин.

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В рамках инициативы "Аудит Львова" активисты обнаружили возможные нарушения при принятии решения о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Львова с 15 до 25 гривен. В частности, было установлено, что решение исполкома Львовского городского совета №1373 от 8 декабря 2023 года принималось без надлежащего экономического обоснования.

Активисты обратились в суд с требованием проверить законность такого решения. Суд удовлетворил ходатайство и назначил судебно-экономическую экспертизу, которую львовская власть пыталась заблокировать, даже подавая апелляцию. Однако 17 декабря 2024 года Восьмой апелляционный административный суд оставил в силе постановление Львовского окружного административного суда о необходимости проведения экспертизы.

Постановление следственного судьи. Фото: Андрей Петришин

Во время проверки обнаружили подделку документов

При анализе документов были выявлены признаки служебного подлога, в частности фальсификацию Протокола №102 заседания исполкома. Также установлено, что повышение тарифов было осуществлено без надлежащего экономического обоснования, что могло нанести значительный финансовый ущерб жителям Львова.

На основании этих фактов 17 февраля 2025 года было подано заявление во Львовскую областную прокуратуру о совершении преступления по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: служебный подлог официальных документов, злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Андрей Петришин заявил, что прокуратура отказалась вносить эти сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), поэтому активисты снова обратились в суд. 28 февраля 2025 года суд принял решение обязать прокуратуру начать расследование в отношении Андрея Садового и Олега Забарило.

Теперь чиновники Львовского горсовета вынуждены будут объяснить, почему тарифы на проезд были повышены без экономических оснований, почему протокол подписывали лица, которые не присутствовали на заседании, и другие возможные нарушения.

Напомним, в конце февраля Андрей Садовый инициировал проверку эффективности работы Львовского городского совета.

Также Андрей Садовый заявил, что в наследие Львовской Архиепархии УГКЦ вернутся Митрополичьи сады и библиотека Шептицкого.