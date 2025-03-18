Во Львове мужчина незаконно проник в дом мэра Садового — решение суда

Андрей Садовый. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Во Львове мужчина проник в дом мэра Андрея Садового. Злоумышленник зашел через входную дверь, однако ничего не украл.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Известно, что инцидент произошел 20 июля прошлого года. Потерпевшей является жена мэра Львова Екатерина Кот-Садовая.

Мужчина попал на частный участок через калитку и вошел в дом через входную дверь. Однако он ничего не украл.

Что решил суд

Обвиняемому инкриминировали незаконное проникновение в жилище и другое владение лица. Мужчина признал свою вину.

Судья назначил ему штраф в размере 60 необлагаемых минимумов граждан, что составляет 1 020 гривен.

Напомним, во Львове прокуратура откроет расследование против Андрея Садового, которого подозревают в необоснованном повышении тарифов на общественный транспорт.

Ранее Садовый выступил с инициативой создания мониторинговых групп, которые будут осуществлять оценку эффективности управленческих процессов в исполнительных органах городского совета.