У ДТП загинув декан факультету УКУ у Львові Роман Завійський

Декан факультету УКУ Роман Завійський. Фото: Facebook

У дорожньо-транспортній пригоді у суботу, 29 червня, загинув диякон Львівської Архиєпархії Української Греко-Католицької церкви Роман Завійський. У минулому він також обіймав посаду декана філософсько-богословського факультету Українського Католицького Університету.

Про це повідомила пресслужба Львівської Архиєпархії УГКЦ у неділю, 30 червня.

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"29 червня трагічно загинув у автоаварії диякон нашої Архиєпархії д-р Роман Завійський, колишній декан філософсько-богословського факультету УКУ", — йдеться у повідомленні.

Диякон Архиєпархії УГКЦ Роман Завійський. Фото: Facebook

Там зазначили, що розпорядок похоронних богослужінь буде повідомлено згодом та висловили співчуття родині загиблого.

Нагадаємо, 27 червня у Львові тролейбус врізався у стовп. За даними правоохоронців, водію громадського транспортного засобу стало погано за кермом.

Також ми писали, що у селі Нагірне Стрийського району Львівської області сталася смертельна ДТП. Там зіткнулися два легкові автомобілі, внаслідок чого загинула людина.