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Декан факультета УКУ Роман Завийский погиб в автомобильной аварии

30 июня 2024 16:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ДТП погиб декан факультета УКУ во Львове Роман Завийский
Декан факультета УКУ Роман Завийский. Фото: Facebook
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В дорожно-транспортном происшествии в субботу, 29 июня, погиб диакон Львовской Архиепархии Украинской Греко-Католической церкви Роман Завийский. В прошлом он также занимал должность декана философско-богословского факультета Украинского Католического Университета.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской Архиепархии УГКЦ в воскресенье, 30 июня.

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"29 июня трагически погиб в автоаварии диакон нашей Архиепархии д-р Роман Завийский, бывший декан философско-богословского факультета УКУ", — говорится в сообщении.

В ДТП 29 июня погиб эксдекан УКУ
Диакон Архиепархии УГКЦ Роман Завийский. Фото: Facebook

Там отметили, что распорядок похоронных богослужений будет сообщен позже и выразили соболезнования семье погибшего.

Напомним, 27 июня во Львове троллейбус врезался в столб. По данным правоохранителей, водителю общественного транспортного средства стало плохо за рулем.

Также мы писали, что в селе Нагорное Стрыйского района Львовской области произошло смертельное ДТП. Там столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погиб человек.

ДТП
авария
Львов
священники
УГКЦ
гибель

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