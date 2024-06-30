В ДТП погиб декан факультета УКУ во Львове Роман Завийский

Декан факультета УКУ Роман Завийский. Фото: Facebook

В дорожно-транспортном происшествии в субботу, 29 июня, погиб диакон Львовской Архиепархии Украинской Греко-Католической церкви Роман Завийский. В прошлом он также занимал должность декана философско-богословского факультета Украинского Католического Университета.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской Архиепархии УГКЦ в воскресенье, 30 июня.

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"29 июня трагически погиб в автоаварии диакон нашей Архиепархии д-р Роман Завийский, бывший декан философско-богословского факультета УКУ", — говорится в сообщении.

Диакон Архиепархии УГКЦ Роман Завийский. Фото: Facebook

Там отметили, что распорядок похоронных богослужений будет сообщен позже и выразили соболезнования семье погибшего.

Напомним, 27 июня во Львове троллейбус врезался в столб. По данным правоохранителей, водителю общественного транспортного средства стало плохо за рулем.

Также мы писали, что в селе Нагорное Стрыйского района Львовской области произошло смертельное ДТП. Там столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погиб человек.