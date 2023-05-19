Депутат сільради на Львівщині уникнув покарання за 1000 доларів хабара

Сто доларів США. Фото: maxresdefault

Стрийський міськрайонний суд Львівської області визнав депутата Добрянської сільської ради Стрийського району Петра Каліцуна винним у хабарництві, однак звільнив від покарання через закінчення термінів давності справи.

Про це інформує ZAXID.NET

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Деталі справи

Як вказано в матеріалах справи, у 2017 році землевпорядник Угерської сільської ради та депутат Добрянської сільської ради Петро Каліцун, будучи членом комісії з питань бюджету, фінансів, сільського господарства та земельних відносин, отримав 1000 доларів США хабаря від підприємця та пообіцяв посприяти в передачі земельної ділянки в приватну власність. Йшлося про ділянку 0,07 га на території сільради, яку підприємець хотів отримати для ведення особистого господарства.

За зверненням підприємця 24 листопада сесія Добрянської сільської ради дозволила розробити проєкт землеустрою щодо відведення відповідної ділянки. У грудні Петро Каліцун повідомив підприємцю, що, аби цей проєкт землеустрою депутати затвердили, він має дати 1000 доларів хабаря. 19 грудня він отримав хабаря у службовому кабінеті в сільраді, після чого його затримала поліція.

Штраф — 25 тисяч гривень

23 грудня 2020 рік Стрийський міськрайонний суд визнав Петра Каліцуна винним у хабарництві та призначив 25,5 тис. грн штрафу, а також позбавив його права обіймати відповідні посади впродовж року. Однак у грудні 2021 року Львівський апеляційний суд скасував вирок і відправив справу на повторний розгляд.

У суді Петро Каліцун свою провину не визнав. За його словами, до нього звернувся бізнесмен, який хотів відкрити СТО, для якої йому була потрібна ділянка. Пізніше він повідомив підприємцю, що на території сільради є дві вільні ділянки й пообіцяв дізнатися, скільки коштуватимуть послуги з виготовлення відповідної документації. Під час наступної зустрічі депутат сказав підприємцю, що ці послуги коштуватимуть близько 1000 доларів, однак він стверджує, що мав на увазі послуги з виготовлення технічної документації, а не хабар, і заявив, що трапилась провокація.

Однак суд не знайшов доказів, що хабар Петру Каліцуну підкинули, і 12 травня суддя Стрийського міськрайонного суду Вікторія Бучківська визнала його винним у хабарництві та призначила 25,5 тис. грн штрафу. Однак через закінчення терміну давності розгляду справи від відбування покарання Петра Каліцуна звільнили. Водночас він має заплатити 6,5 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській області судитимуть директора державного підприємства, який вимагав хабар.