Депутат сельсовета во Львовской области избежал наказания за 1000 долларов взятки

Сто долларов США. Фото: maxresdefault

Стрыйский горрайонный суд Львовской области признал депутата Добрянского сельского совета Стрыйского района Петра Калицуна виновным во взяточничестве, однако освободил от наказания из-за истечения сроков давности дела.

Об этом сообщает ZAXID.NET

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Детали дела

Как указано в материалах дела, в 2017 году землеустроитель Угерского сельского совета и депутат Добрянского сельского совета Петр Калицун, являясь членом комиссии по бюджету, финансам, сельскому хозяйству и земельным отношениям, получил 1000 долларов США взятки от предпринимателя и пообещал помочь в передаче земельного участка в частную собственность. Речь шла о участке 0,07 га на территории сельсовета, который предприниматель хотел получить для ведения личного хозяйства.

По обращению предпринимателя 24 ноября сессия Добрянского сельского совета позволила разработать проект землеустройства по отводу соответствующего участка. В декабре Петр Калицун сообщил предпринимателю, что чтобы этот проект землеустройства депутаты утвердили, он должен дать 1000 долларов взятки. 19 декабря он получил взятки в служебном кабинете в сельсовете, после чего его задержала полиция.

Штраф — 25 тысяч гривен

23 декабря 2020 Стрыйский горрайонный суд признал Петра Калицуна виновным во взяточничестве и назначил 25,5 тыс. грн штрафа, а также лишил его права занимать соответствующие должности в течение года. Однако в декабре 2021 Львовский апелляционный суд отменил приговор и отправил дело на повторное рассмотрение.

В суде Петр Калицун свою вину не признал. По его словам, к нему обратился бизнесмен, который хотел открыть СТО, для которой ему был нужен участок. Позже он сообщил предпринимателю, что на территории сельсовета есть два свободных участка и пообещал узнать, сколько будут стоить услуги по изготовлению соответствующей документации. Во время следующей встречи депутат сказал предпринимателю, что эти услуги будут стоить около 1000 долларов, однако он утверждает, что имел в виду услуги по изготовлению технической документации, а не взятку, и заявил, что произошла провокация.

Однако суд не нашел доказательств, что взятку Петра Калицуна подбросили, и 12 мая судья Стрыйского горрайонного суда Виктория Бучковская признала его виновным во взяточничестве и назначила 25,5 тыс. грн штрафа. Однако по истечении срока давности рассмотрения дела от отбывания наказания Петра Калицуна уволили. В то же время, он должен заплатить 6,5 тыс. грн судебных издержек. Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области будут судить директора государственного предприятия, требовавшего взятку.