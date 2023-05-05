Державна податкова служба відсторонила все керівництво львівської ДПС

Державна податкова служба у Львівській області. Фото: ДПС у Львівській області

Державна податкова служба звільнила керівництво головного управління ДПС у Львівській області. Керівника і двох заступників відсторонили від посад, ще одного — звільнили.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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Що відомо

За його словами, ДПС відсторонила від роботи керівника податкової Андрія Флиса, який пропрацював на посаді близько п’яти місяців, звільнила заступника керівника та відсторонила ще двох заступників. Він додав, що підставою для такого рішення є підтверджені факти корупції їх підлеглих.

Він не уточнив, кого саме з заступників звільнили, а кого відсторонили від посади, однак на сайті львівської податкової вказано, що заступниками Андрія Флиса є Василь Кресяк, Руслан Ганюк, Тарас Іванишин і Тарас Завада.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року тодішнього керівника головного управління ДПС у Львівській області Андрія Щербака відсторонили від посади, замість нього в. о. призначили Андрія Флиса. Згодом СБУпровела обшуки у керівників податкової служби Львівщини.

Окрім того, ми також писали, що у Львівській області судитимуть директора державного підприємства. Він вимагав хабар у розмірі один мільйон гривень.