Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Державна податкова служба відсторонила все керівництво львівської ДПС arrow

Державна податкова служба відсторонила все керівництво львівської ДПС

5 травня 2023 17:16
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Державна податкова служба відсторонила все керівництво львівської ДПС
Державна податкова служба у Львівській області. Фото: ДПС у Львівській області
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Державна податкова служба звільнила керівництво головного управління ДПС у Львівській області. Керівника і двох заступників відсторонили від посад, ще одного — звільнили. 

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Читайте також:

Що відомо

За його словами, ДПС відсторонила від роботи керівника податкової Андрія Флиса, який пропрацював на посаді близько п’яти місяців, звільнила заступника керівника та відсторонила ще двох заступників. Він додав, що підставою для такого рішення є підтверджені факти корупції їх підлеглих.

Він не уточнив, кого саме з заступників звільнили, а кого відсторонили від посади, однак на сайті львівської податкової вказано, що заступниками Андрія Флиса є Василь Кресяк, Руслан Ганюк, Тарас Іванишин і Тарас Завада.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року тодішнього керівника головного управління ДПС у Львівській області Андрія Щербака відсторонили від посади, замість нього в. о. призначили Андрія Флиса. Згодом СБУпровела обшуки у керівників податкової служби Львівщини.

Окрім того, ми також писали, що у  Львівській області судитимуть директора державного підприємства. Він вимагав хабар у розмірі один мільйон гривень.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB