Государственная налоговая служба отстранила все руководство львовской ГНС
Государственная налоговая служба уволила руководство главного управления ГНС во Львовской области. Руководителя и двух заместителей отстранили от должностей, еще одного уволили.
Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Что известно
По его словам, ГНС отстранила от работы руководителя налоговой Андрея Флиса, проработавшего в должности около пяти месяцев, уволила заместителя руководителя и отстранила еще двух заместителей. Он добавил, что основанием для такого решения есть подтвержденные факты коррупции их подчиненных.
Он не уточнил, кого именно из заместителей уволили, а кого отстранили от должности, однако на сайте львовской налоговой указано, что заместителями Андрея Флиса являются Василий Кресяк, Руслан Ганюк, Тарас Иванишин и Тарас Завада.
Напомним, в конце 2022 тогдашнего руководителя главного управления ГНС во Львовской области Андрея Щербака отстранили от должности, вместо него и. о. назначили Андрея Флиса. Впоследствии СБУ провела обыски у руководителей налоговой службы Львовщины.
Кроме того, мы также писали, что во Львовской области будут судить директора государственного предприятия. Он требовал взятку в размере одного миллиона гривен.