Государственная налоговая служба отстранила все руководство львовской ГНС

Государственная налоговая служба в Львовской области. Фото: ДПС во Львовской области

Государственная налоговая служба уволила руководство главного управления ГНС во Львовской области. Руководителя и двух заместителей отстранили от должностей, еще одного уволили.

Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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Что известно

По его словам, ГНС отстранила от работы руководителя налоговой Андрея Флиса, проработавшего в должности около пяти месяцев, уволила заместителя руководителя и отстранила еще двух заместителей. Он добавил, что основанием для такого решения есть подтвержденные факты коррупции их подчиненных.

Он не уточнил, кого именно из заместителей уволили, а кого отстранили от должности, однако на сайте львовской налоговой указано, что заместителями Андрея Флиса являются Василий Кресяк, Руслан Ганюк, Тарас Иванишин и Тарас Завада.

Напомним, в конце 2022 тогдашнего руководителя главного управления ГНС во Львовской области Андрея Щербака отстранили от должности, вместо него и. о. назначили Андрея Флиса. Впоследствии СБУ провела обыски у руководителей налоговой службы Львовщины.

Кроме того, мы также писали, что во Львовской области будут судить директора государственного предприятия. Он требовал взятку в размере одного миллиона гривен.