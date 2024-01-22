У Львові вшанували перших Героїв Небесної Сотні — фоторепортаж

До 10-ї річниці Революції Гідності у Львові вшанували Героїв Небесної Сотні — фоторепортаж
22 січня 2024 22:17
Запалення лампадок на меморіалі пам'яті Героїв. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака
Сьогодні, 22 січня у Львові на меморіалі пам'яті вшанували перших Героїв Небесної Сотні. Родичі загиблих і містяни зібралися біля львівського меморіалу Небесної Сотні.
Новини.LIVE підготувало фоторепортаж.
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Під час акції відбулася спільна молитва, а хор "Гомін" виконав реквієм "Гей, плине кача". Опісля, усі присутні запалили лампадки й поклали квіти до меморіалу Небесної Сотні.
Також, ми писали, що у львівському Центрі Довженка відбулося відкриття виставки пам'яті, яка присвячена Юрію Вербицькому. Він був першим вбитим активістом на Майдані під час Революції Гідності.
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