У Львові вшанували перших Героїв Небесної Сотні — фоторепортаж

Запалення лампадок на меморіалі пам'яті Героїв. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Сьогодні, 22 січня у Львові на меморіалі пам'яті вшанували перших Героїв Небесної Сотні. Родичі загиблих і містяни зібралися біля львівського меморіалу Небесної Сотні.

Новини.LIVE підготувало фоторепортаж.

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Під час акції відбулася спільна молитва, а хор "Гомін" виконав реквієм "Гей, плине кача". Опісля, усі присутні запалили лампадки й поклали квіти до меморіалу Небесної Сотні.

Запалення лампадок на меморіалі пам'яті. Фото: Новини.LIVE

Спільна молитва. Фото: Новини.LIVE

Львів'яни запалю.ть лампадки. Фото: Новини.LIVE

Також, ми писали, що у львівському Центрі Довженка відбулося відкриття виставки пам'яті, яка присвячена Юрію Вербицькому. Він був першим вбитим активістом на Майдані під час Революції Гідності.