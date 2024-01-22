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До 10-ї річниці Революції Гідності у Львові вшанували Героїв Небесної Сотні — фоторепортаж

22 січня 2024 22:17
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові вшанували перших Героїв Небесної Сотні — фоторепортаж
Запалення лампадок на меморіалі пам'яті Героїв. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні, 22 січня у Львові на меморіалі пам'яті вшанували перших Героїв Небесної Сотні. Родичі загиблих і містяни зібралися біля львівського меморіалу Небесної Сотні.

Новини.LIVE підготувало фоторепортаж.

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Під час акції відбулася спільна молитва, а хор "Гомін" виконав реквієм "Гей, плине кача". Опісля, усі  присутні запалили лампадки й поклали квіти до меморіалу Небесної Сотні. 

Запалення лампадок на меморіалі пам'яті. Фото: Новини.LIVE
Спільна молитва. Фото: Новини.LIVE
Львів'яни запалю.ть лампадки. Фото: Новини.LIVE

Також, ми писали, що у львівському Центрі Довженка відбулося відкриття виставки пам'яті, яка присвячена Юрію Вербицькому. Він був першим вбитим активістом на Майдані під час Революції Гідності. 

українці
Львів
Друга світова війна
Україна
Євромайдан
Алея Героїв Небесної Сотні
фото
Герой України
люди

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