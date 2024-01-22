Во Львове почтили первых Героев Небесной Сотни — фоторепортаж

Люди зажгли свечи памяти на мемориале памяти Героев. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Сегодня, 22 января, во Львове на мемориале памяти почтили первых Героев Небесной Сотни. Родственники погибших и горожане собрались у львовского мемориала Небесной Сотни.

Новини.LIVE подготовило фоторепортаж.

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Во время акции состоялась совместная молитва, а хор "Гомон" исполнил реквием "Гей, плине кача". Потом все присутствующие зажгли лампадки и возложили цветы к мемориалу Небесной Сотни.

Зажгли свечи памяти на мемориале памяти. Фото: Новини.LIVE

Общая молитва. Фото: Новини.LIVE

Львовяне зажгли лампадки. Фото: Новини.LIVE

Также мы писали, что во львовском Центре Довженко состоялось открытие выставки памяти, посвященной Юрию Вербицкому. Он был первым убитым активистом на Майдане во время Революции Достоинства.