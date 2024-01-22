Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow К 10-летию Революции Достоинства во Львове почтили Героев Небесной Сотни — фоторепортаж arrow

К 10-летию Революции Достоинства во Львове почтили Героев Небесной Сотни — фоторепортаж

22 января 2024 22:17
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове почтили первых Героев Небесной Сотни — фоторепортаж
Люди зажгли свечи памяти на мемориале памяти Героев. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, 22 января, во Львове на мемориале памяти   почтили первых Героев Небесной Сотни. Родственники погибших и горожане собрались у львовского мемориала Небесной Сотни.

Новини.LIVE подготовило фоторепортаж.

Читайте также:

Во время акции состоялась совместная молитва, а хор "Гомон" исполнил реквием "Гей, плине кача". Потом все присутствующие зажгли лампадки и возложили цветы к мемориалу Небесной Сотни.

Зажгли свечи памяти на мемориале памяти. Фото: Новини.LIVE
Общая молитва. Фото: Новини.LIVE
Львовяне зажгли лампадки. Фото: Новини.LIVE

Также мы писали, что во львовском Центре Довженко состоялось открытие выставки памяти, посвященной Юрию Вербицкому. Он был первым убитым активистом на Майдане во время Революции Достоинства.

украинцы
Львов
Вторая мировая война
Украина
Евромайдан
Аллея Героев Небесной Сотни
фото
Герой Украины
люди

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

Актуальное по теме