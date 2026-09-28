До +20°С на Львівщині: прогноз погоди на 29 вересня

Жінка з телефоном. Фото: Новини.LIVE

Львівщину чекає приємна осіння погода. Повідомляється, що в області 29 вересня, у вівторок, очікується мінлива хмарність та суха погода. Вночі й уранці місцями прогнозують слабкий туман, температура вдень підніметься до +17...+22°C тепла.

Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода на Львівщині

Львівські синоптики повідомляють, що опадів у регіоні 29 вересня не очікується. Небо буде мінливо хмарним, а вночі та вранці місцями утворюватиметься слабкий туман.

Вітер буде південно-східним, зі швидкістю 7–12 м/с.Температура повітря вночі становитиме +3...+8°C тепла, а вдень повітря прогріється до +17...+22°C.

У Львові вночі температура становитиме +4...+6°C тепла. Вдень очікується потепління до +18...+20°C. Опадів у місті не прогнозують. Уночі та вранці можлива поява слабкого туману.

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Також, у вівторок, 29 вересня в області прогнозують середній, третій клас пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть невисокій ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню.

Прогноз пожежної безпеки по Львівській області. Фото: Львівський РЦГМ

Новини Львівщини

Новини.LIVE писали, що, наразі, у Львівській області не планують змінювати основні тарифи на проїзд, електроенергію, газ та воду. Водночас, у Львові погодили зміни в організації дорожнього руху на п’яти ділянках, які впроваджуватимуть поетапно до листопада.

Новини.LIVE інформували, що у місті Шептицькому Львівської області під час конфлікту з перехожими чоловік підірвав гранату. Внаслідок вибуху осколкові поранення дістали четверо людей — троє жінок і чоловік.