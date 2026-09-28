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Главная Львов До +20 °С во Львовской области: прогноз погоды на завтра

До +20 °С во Львовской области: прогноз погоды на завтра

Ua ru
28 сентября 2026 15:11
До +20 °С во Львовской области: прогноз погоды на 29 сентября
Женщина с телефоном. Фото: Новини.LIVE

Львовскую область ждет приятная осенняя погода. Сообщается, что 29 сентября, во вторник, в области ожидается переменная облачность и сухая погода. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман, дневная температура поднимется до +17...+22 °C.

Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода на Львовщине

Львовские синоптики сообщают, что осадков в регионе 29 сентября не ожидается. Небо будет переменной облачностью, а ночью и утром местами будет образовываться слабый туман.

Ветер будет юго-восточным, со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+8 °C , а днем воздух прогреется до +17...+22 °C.

Во Львове ночью температура составит +4...+6 °C. Днем ожидается потепление до +18...+20 °C. Осадков в городе не прогнозируется. Ночью и утром возможно появление слабого тумана.

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Также во вторник, 29 сентября, в области прогнозируется средний, третий класс пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания, в частности открытого огня.

До +20°С на Львівщині: прогноз погоди на завтра - фото 1
Прогноз пожарной безопасности по Львовской области. Фото: Львовский РЦГМ

Новости Львовщины

Новини.LIVE сообщали, что на данный момент во Львовской области не планируется изменять основные тарифы на проезд, электроэнергию, газ и воду. В то же время во Львове согласовали изменения в организации дорожного движения на пяти участках, которые будут вводиться поэтапно до ноября.

Новини.LIVE писали, что в городе Шептицком Львовской области во время конфликта с прохожими мужчина взорвал гранату. В результате взрыва осколочные ранения получили четверо человек — три женщины и один мужчина.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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