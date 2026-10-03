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Головна Львів До +23 °C вдень і заморозки вночі: погода на завтра у Львові

До +23 °C вдень і заморозки вночі: погода на завтра у Львові

Ua ru
3 жовтня 2026 14:46
Прогноз погоди у Львові на 4 жовтня — Львівський гідрометцентр прогнозує похолодання
Жінка на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Львівській області 4 жовтня очікується мінлива хмарність. За прогнозом, опадів протягом доби не буде. У нічні та ранкові години місцями прогнозують слабкий туман. Вітер буде південно-західним, його швидкість становитиме 5–10 м/с.

Про це повідомляє Львівський гідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода на Львівщині 4 жовтня

Температура повітря вночі на Львівщині опуститься до 0...-4 °C. Синоптики прогнозують сильні заморозки. Водночас удень погода буде значно теплішою. Температура повітря в області підвищиться до +19...+24 °C.

До +23 °C вдень і заморозки вночі: погода на завтра у Львові - фото 1
Прогноз погоди у Львові на 4 жовтня. Фото: скриншот

У самому Львові вночі також очікуються сильні заморозки. Температура повітря становитиме від 0 до -2 °C. Вдень у місті буде тепліше — стовпчики термометрів покажуть від +21 до +23 °C. Опадів не прогнозують, а загалом очікується мінлива хмарність.

Таким чином, 4 жовтня у Львові та області температура протягом доби суттєво відрізнятиметься: після холодної ночі вдень повітря прогріється до понад +20 °C.

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Львів Укргідрометцентр Львівська область похолодання Погода у Львові
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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