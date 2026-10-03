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Главная Львов До +23 °C днём и заморозки ночью: прогноз погоды на завтра во Львове

До +23 °C днём и заморозки ночью: прогноз погоды на завтра во Львове

Ua ru
3 октября 2026 14:46
Прогноз погоды во Львове на 4 октября — Львовский гидрометцентр прогнозирует похолодание
Женщина на улице. Фото: Новини.LIVE

Во Львовской области 4 октября ожидается переменная облачность. По прогнозу, осадков в течение суток не будет. В ночные и утренние часы местами прогнозируется слабый туман. Ветер будет юго-западным, его скорость составит 5–10 м/с.

Об этом сообщает Львовский гидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода во Львовской области 4 октября

Температура воздуха ночью во Львовской области опустится до 0...-4 °C. Синоптики прогнозируют сильные заморозки. В то же время днём погода будет значительно теплее. Температура воздуха в области повысится до +19...+24 °C.

До +23 °C днём и заморозки ночью: прогноз погоды на завтра во Львове - фото 1
Прогноз погоды во Львове на 4 октября. Фото: скриншот

В самом Львове ночью также ожидаются сильные заморозки. Температура воздуха составит от 0 до -2 °C. Днем в городе будет теплее — столбики термометров покажут от +21 до +23 °C. Осадков не прогнозируется, а в целом ожидается переменная облачность.

Таким образом, 4 октября во Львове и области температура в течение суток будет существенно отличаться: после холодной ночи днем воздух прогреется до более чем +20 °C.

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Львов Укргидрометцентр Львовская область похолодание Погода во Львове
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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