До +25°C і вечірні грози: прогноз погоди на Львівщині на 2 вересня

Люди фотографуються. Фото: УНІАН

У середу, 2 вересня, на Львівщині очікується переважно тепла та суха погода з мінливою хмарністю. Водночас увечері місцями можливі короткочасні дощі та грози, а вночі й вранці прогнозують слабкий туман. Температура повітря вдень підніметься до +20...+25 °C, а у Львові — до +21...+23 °C.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода на Львівщині 2 вересня

Упродовж дня в області буде мінлива хмарність. Значних опадів не очікується, однак ближче до вечора в окремих районах може пройти невеликий короткочасний дощ. Місцями опади супроводжуватимуться грозою.

У нічні та ранкові години прогнозують слабкий туман. Через це видимість на окремих ділянках доріг може погіршуватися, тому водіям варто бути уважними під час поїздок.

Вітер буде західним, його швидкість становитиме 5–10 м/с.

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Температура повітря вночі коливатиметься в межах +7...+12 °C. Вдень буде значно тепліше — повітря прогріється до +20...+25 °C.

Погода у Львові 2 вересня

У Львові також прогнозують мінливу хмарність та переважно суху погоду. Вночі температура становитиме +8...+10 °C, а вдень повітря прогріється до +21...+23 °C.

Імовірність короткочасного дощу та грози у вечірній час зберігатиметься, тож під час планування прогулянок або поїздок варто врахувати можливу зміну погоди.

Останні новини Львова

Новини.LIVE писали, що у Львові з 1 вересня основні тарифи не змінюватимуться. Вартість проїзду, газу та електроенергії залишиться на нинішньому рівні. За водопостачання та водовідведення мешканці платитимуть за тарифом, підвищеним у серпні, а про новий перегляд вартості комунальних послуг для населення наразі не повідомляли.

Новини.LIVE інформували, що на старому Голосківському кладовищі у Львові стартували пошукові та ексгумаційні роботи. Спеціалісти перевіряють ділянки, де можуть бути поховані військовослужбовці Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року. Роботи планують завершити до 2 жовтня, після чого знайдені останки мають ексгумувати та перепоховати.