До +25 °C и вечерние грозы: прогноз погоды в Львовской области на 2 сентября

Люди фотографируются. Фото: УНИАН

В среду, 2 сентября, во Львовской области ожидается преимущественно тёплая и сухая погода с переменной облачностью. При этом вечером местами возможны кратковременные дожди и грозы, а ночью и утром прогнозируется слабый туман. Температура воздуха днем поднимется до +20...+25 °C, а во Львове — до +21...+23 °C.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода на Львовщине 2 сентября

В течение дня в области будет переменная облачность. Значительных осадков не ожидается, однако ближе к вечеру в отдельных районах может пройти небольшой кратковременный дождь. Местами осадки будут сопровождаться грозой.

В ночные и утренние часы прогнозируется слабый туман. Из-за этого видимость на отдельных участках дорог может ухудшаться, поэтому водителям следует быть внимательными во время поездок.

Ветер будет западным, его скорость составит 5–10 м/с.

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Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +7...+12 °C. Днём будет значительно теплее — воздух прогреется до +20...+25 °C.

Погода во Львове 2 сентября

Во Львове также прогнозируют переменную облачность и преимущественно сухую погоду. Ночью температура составит +8...+10 °C, а днем воздух прогреется до +21...+23 °C.

Вероятность кратковременного дождя и грозы в вечернее время сохранится, поэтому при планировании прогулок или поездок стоит учесть возможное изменение погоды.

Последние новости Львова

Новини.LIVE сообщали, что во Львове с 1 сентября основные тарифы не изменятся. Стоимость проезда, газа и электроэнергии останется на нынешнем уровне. За водоснабжение и водоотведение жители будут платить по тарифу, повышенному в августе, а о новом пересмотре стоимости коммунальных услуг для населения пока не сообщалось.

Новини.LIVE сообщали, что на старом Голосковском кладбище во Львове начались поисковые и эксгумационные работы. Специалисты проверяют участки, где могут быть похоронены военнослужащие Польской армии, погибшие в сентябре 1939 года. Работы планируется завершить до 2 октября, после чего найденные останки должны быть эксгумированы и перезахоронены.