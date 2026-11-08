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Головна Львів До -8° вночі та до +9° вдень: прогноз погоди на Львівщині на завтра

До -8° вночі та до +9° вдень: прогноз погоди на Львівщині на завтра

Ua ru
8 листопада 2026 17:39
До -8° вночі та до +9° вдень: прогноз погоди на Львівщині на 9 листопада Новини.LIVE
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Львівські синоптики прогнозують, що початок нового тижня ознаменується прохолодною осінньою погодою без опадів. На Львівщині, у понеділок, 9 листопада, температура вночі опуститься до -8 °C, а вдень прогріється до +9 °C. Тим часом у Львові у нічний час прогнозують до -7 °C, а вдень — до +8 °C.

Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода на Львівщині 9 листопада

Синоптики Львівського регіонального центру з гідрометеорології зазначають, що погода в області буде хмарна та без опадів. Уночі та зранку в окремих районах буде туман. Вітер південно-східний, зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура повітря на Львівщині 9 листопада становитиме -3°C...-8 °C вночі та +4°C...+9 °C вдень.

У обласному центрі, Львові, також в понеділок прогнозують мінливу хмарність та відсутність опадів, можливий туман. Вночі очікують -5°C...-7 °C морозу, натомість вдень потеплішає до +6°C...+8 °C. Вітер південно-східний, 3–8 м/с.

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Новини.LIVE інформували, що головний вокзал у Львові 8 листопада був тимчасово закритий через ремонтні роботи. Пресслужба Укрзалізниці повідомила, що всі потяги відправлялись зі станції Підзамче.

Ми писали, що 6 листопада сталась аварія у Львові, на вулиці Гайдамацькій. Повідомляється, що зіштовхнулись трамвай, автобус та два легкові автомобілі. Внаслідок інциденту транспорт зазначав значних пошкоджень, відомо про наявність постраждалих.

Львів осінь прогноз погоди туман Погода у Львові
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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