Головний вокзал Львова тимчасово закритий: поїзди змінили станцію
У Львові тимчасово закрили проїзд до головного вокзалу. Причиною є проведення відновлювальних робіт. Поїзди львівського напрямку сьогодні прибуватимуть і відправлятимуться зі станції Підзамче.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.
Ремонт залізниці у Львові
"З технічних причин наші поїзди львівського напрямку сьогодні прибуватимуть і відправлятимуться зі станції Підзамче у центральній частині Львова", — йдеться у повідомленні.
Упродовж декількох годин під’їзд до головного залізничного вокзалу Львова буде перекритий у зв’язку з проведенням відновлювальних робіт.
Пасажирам рекомендують врахувати ці обмеження під час планування поїздки та вирушати зі станції Підзамче.
"Перепрошуємо за оперативні зміни та вимушену затримку, вже наздоганяємо і лагодимо", — додали в Укрзалізниці.
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Як писали Новини.LIVE, 6 листопада у Львові сталася ДТП за участю трамвая, автобуса та двох легкових автомобілів. Внаслідок зіткнення травмувалися щонайменше троє людей.
А 5 листопада у Львові пройшли міжурядові переговори між Україною та Словаччиною. Для участі в зустрічі до міста прибув словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо разом із членами урядової делегації.