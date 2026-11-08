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Головна Львів Головний вокзал Львова тимчасово закритий: поїзди змінили станцію

Головний вокзал Львова тимчасово закритий: поїзди змінили станцію

Ua ru
8 листопада 2026 09:31
У Львові тимчасово перекрили проїзд до головного вокзалу Укрзалізниця
Потяг Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця

У Львові тимчасово закрили проїзд до головного вокзалу. Причиною є проведення відновлювальних робіт. Поїзди львівського напрямку сьогодні прибуватимуть і відправлятимуться зі станції Підзамче.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

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Ремонт залізниці у Львові

"З технічних причин наші поїзди львівського напрямку сьогодні прибуватимуть і відправлятимуться зі станції Підзамче у центральній частині Львова", — йдеться у повідомленні.

Упродовж декількох годин під’їзд до головного залізничного вокзалу Львова буде перекритий у зв’язку з проведенням відновлювальних робіт.

Пасажирам рекомендують врахувати ці обмеження під час планування поїздки та вирушати зі станції Підзамче.

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"Перепрошуємо за оперативні зміни та вимушену затримку, вже наздоганяємо і лагодимо", — додали в Укрзалізниці.

Львів — останні новини

Як писали Новини.LIVE, 6 листопада у Львові сталася ДТП за участю трамвая, автобуса та двох легкових автомобілів. Внаслідок зіткнення травмувалися щонайменше троє людей.

А 5 листопада у Львові пройшли міжурядові переговори між Україною та Словаччиною. Для участі в зустрічі до міста прибув словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо разом із членами урядової делегації.

ремонт Укрзалізниця Львів поїзди вокзали
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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