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Главная Львов Главный вокзал Львова временно закрыт: поезда изменили станцию

Главный вокзал Львова временно закрыт: поезда изменили станцию

Ua ru
8 ноября 2026 09:31
Во Львове временно перекрыли проезд к главному вокзалу Укрзализныца
Поезд Укрзализныци. Фото: Укрзализныца

Во Львове временно закрыли проезд к главному вокзалу. Причиной стало проведение восстановительных работ. Поезда, следующие во Львов, сегодня будут прибывать и отправляться со станции Подзамче.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

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Ремонт железной дороги во Львове

"По техническим причинам наши поезда, следующие в сторону Львова, сегодня будут прибывать и отправляться со станции Подзамче в центральной части Львова", — говорится в сообщении.

В течение нескольких часов подъезд к главному железнодорожному вокзалу Львова будет перекрыт в связи с проведением восстановительных работ.

Пассажирам рекомендуют учитывать эти ограничения при планировании поездки и отправляться со станции Подзамче.

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"Приносим извинения за оперативные изменения и вынужденную задержку, уже наверстываем упущенное и устраняем неполадки", — добавили в Укрзализныце.

Львов — последние новости

Как писали Новини.LIVE, 6 ноября во Львове произошло ДТП с участием трамвая, автобуса и двух легковых автомобилей. В результате столкновения пострадали как минимум три человека.

А 5 ноября во Львове прошли межправительственные переговоры между Украиной и Словакией. Для участия во встрече в город прибыл словацкий премьер-министр Роберт Фицо вместе с членами правительственной делегации.

ремонт Укрзализныця Львов поезда вокзалы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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