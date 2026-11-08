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Главная Львов До -8° ночью и до +9° днём: прогноз погоды на Львовщине на завтра

До -8° ночью и до +9° днём: прогноз погоды на Львовщине на завтра

Ua ru
8 ноября 2026 17:39
До -8° ночью и до +9° днём: прогноз погоды на Львовщине на 9 ноября Новини.LIVE
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Львовские синоптики прогнозируют, что начало новой недели будет отмечено прохладной осенней погодой без осадков. На Львовщине в понедельник, 9 ноября, температура ночью опустится до -8 °C, а днем прогреется до +9 °C. Между тем во Львове ночью прогнозируют до -7 °C, а днем — до +8 °C.

Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода на Львовщине 9 ноября

Синоптики Львовского регионального центра по гидрометеорологии отмечают, что погода в области будет облачной и без осадков. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. Ветер юго-восточный, со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха на Львовщине 9 ноября составит -3 °C...-8 °C ночью и +4 °C...+9 °C днем.

В областном центре, Львове, также в понедельник прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков, возможен туман. Ночью ожидается мороз -5 °C...-7 °C, а днём потеплеет до +6 °C...+8 °C. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с.

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Новини.LIVE сообщали, что главный вокзал во Львове 8 ноября был временно закрыт из-за ремонтных работ. Пресс-служба "Укрзализныци" сообщила, что все поезда отправлялись со станции Подзамче.

Мы писали, что 6 ноября произошла авария во Львове, на улице Гайдамацкой. Сообщается, что столкнулись трамвай, автобус и два легковых автомобиля. В результате инцидента транспорт получил значительные повреждения, известно о наличии пострадавших.

Львов осень прогноз погоды туман Погода во Львове
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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