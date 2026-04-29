До Львова прибули 26 автомобілів для потреб фронту від Великої Британії

До Львова прибули 26 автомобілів для потреб фронту від Великої Британії

Дата публікації: 29 квітня 2026 07:52
До Львова прибули 26 автомобілів для потреб фронту від Великої Британії
Автомобілі від волонтерів Driving Ukraine. Фото: Новини.LIVE

До Львова прибула 38-ма гуманітарна місія Driving Ukraine ("Допомога британців Україні"), яка доставила 26 автомобілів для потреб фронту. Серед переданої техніки — пікапи, мікроавтобуси, дві карети швидкої допомоги та пожежний автомобіль.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Отриманий від волонетрів транспорт для потреб фронту уже передають підрозділам Сил оборони для виконання бойових завдань.

Пікапи для потреб фронту. Фото: Новини.LIVE

Цього разу основний акцент зроблено на пікапах, які, за словами військових, є критично необхідними на передовій. Ветеран Станіслав Дехляр зазначив, що такі авто рятують життя, допомагають евакуйовувати поранених і забезпечують мобільність підрозділів. Також техніку намагаються дооснастити системами виявлення дронів "Чуйка".

Військовослужбовці та волонетри. Фото: Новини.LIVE
Волонтери та українські віськові. Фото: Новини.LIVE

Заступник командира Першого окремого медичного батальйону Ігор Іващук наголосив, що логістика є ключовим елементом сучасної війни, а пікапи відіграють у ній важливу роль.

За його словами, їх використовують для доставки роботизованих комплексів, евакуації поранених та перевезення особового складу, тоді як втрати транспорту на фронті залишаються регулярними.

Наземні роботи. Фото: Новини.LIVE

Окремим символічним елементом місії став раритетний Rolls-Royce 1964, який прибув разом із гуманітарною допомогою як знак міжнародної підтримки України.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Львові ввечері 28 квітня загинув громадянин Австралії — чоловік впав із оглядового майданчика вежі Ратуші.

Також напередодні, 27 квітня, у квартирі однієї з багатоповерхівок пролунав вибух, після чого виникла пожежа. Унаслідок події загинула одна людина, обставини з’ясовують правоохоронці та рятувальники.

авто Велика Британія волонтери
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
