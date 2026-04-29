До Львова прибули 26 автомобілів для потреб фронту від Великої Британії
До Львова прибула 38-ма гуманітарна місія Driving Ukraine ("Допомога британців Україні"), яка доставила 26 автомобілів для потреб фронту. Серед переданої техніки — пікапи, мікроавтобуси, дві карети швидкої допомоги та пожежний автомобіль.
Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.
Отриманий від волонетрів транспорт для потреб фронту уже передають підрозділам Сил оборони для виконання бойових завдань.
Цього разу основний акцент зроблено на пікапах, які, за словами військових, є критично необхідними на передовій. Ветеран Станіслав Дехляр зазначив, що такі авто рятують життя, допомагають евакуйовувати поранених і забезпечують мобільність підрозділів. Також техніку намагаються дооснастити системами виявлення дронів "Чуйка".
Заступник командира Першого окремого медичного батальйону Ігор Іващук наголосив, що логістика є ключовим елементом сучасної війни, а пікапи відіграють у ній важливу роль.
За його словами, їх використовують для доставки роботизованих комплексів, евакуації поранених та перевезення особового складу, тоді як втрати транспорту на фронті залишаються регулярними.
Окремим символічним елементом місії став раритетний Rolls-Royce 1964, який прибув разом із гуманітарною допомогою як знак міжнародної підтримки України.
