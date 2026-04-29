До Львова прибули 26 автомобілів для потреб фронту від Великої Британії

Автомобілі від волонтерів Driving Ukraine. Фото: Новини.LIVE

До Львова прибула 38-ма гуманітарна місія Driving Ukraine ("Допомога британців Україні"), яка доставила 26 автомобілів для потреб фронту. Серед переданої техніки — пікапи, мікроавтобуси, дві карети швидкої допомоги та пожежний автомобіль.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Україна отримала 26 автомобілів від Driving Ukraine

Отриманий від волонетрів транспорт для потреб фронту уже передають підрозділам Сил оборони для виконання бойових завдань.

Пікапи для потреб фронту. Фото: Новини.LIVE

Цього разу основний акцент зроблено на пікапах, які, за словами військових, є критично необхідними на передовій. Ветеран Станіслав Дехляр зазначив, що такі авто рятують життя, допомагають евакуйовувати поранених і забезпечують мобільність підрозділів. Також техніку намагаються дооснастити системами виявлення дронів "Чуйка".

Військовослужбовці та волонетри. Фото: Новини.LIVE

Волонтери та українські віськові. Фото: Новини.LIVE

Заступник командира Першого окремого медичного батальйону Ігор Іващук наголосив, що логістика є ключовим елементом сучасної війни, а пікапи відіграють у ній важливу роль.

За його словами, їх використовують для доставки роботизованих комплексів, евакуації поранених та перевезення особового складу, тоді як втрати транспорту на фронті залишаються регулярними.

Наземні роботи. Фото: Новини.LIVE

Окремим символічним елементом місії став раритетний Rolls-Royce 1964, який прибув разом із гуманітарною допомогою як знак міжнародної підтримки України.

