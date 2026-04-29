Во Львов прибыли 26 автомобилей для нужд фронта от Великобритании для нужд фронта

Автомобили от волонтеров Driving Ukraine. Фото: Новини.LIVE

Во Львов прибыла 38-я гуманитарная миссия Driving Ukraine ("Помощь британцев Украине"), которая доставила 26 автомобилей для нужд фронта. Среди переданной техники - пикапы, микроавтобусы, две кареты скорой помощи и пожарный автомобиль.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Полученный от волонтеров транспорт для нужд фронта уже передают подразделениям Сил обороны для выполнения боевых задач.

На этот раз основной акцент сделан на пикапах, которые, по словам военных, являются критически необходимыми на передовой. Ветеран Станислав Дехляр отметил, что такие авто спасают жизни, помогают эвакуировать раненых и обеспечивают мобильность подразделений. Также технику пытаются дооснастить системами обнаружения дронов "Чуйка".

Заместитель командира Первого отдельного медицинского батальона Игорь Иващук отметил, что логистика является ключевым элементом современной войны, а пикапы играют в ней важную роль.

По его словам, их используют для доставки роботизированных комплексов, эвакуации раненых и перевозки личного состава, тогда как потери транспорта на фронте остаются регулярными.

Отдельным символическим элементом миссии стал раритетный Rolls-Royce 1964, который прибыл вместе с гуманитарной помощью как знак международной поддержки Украины.

