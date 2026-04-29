Во Львов прибыли 26 автомобилей для нужд фронта от Великобритании для нужд фронта

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Во Львов прибыли 26 автомобилей для нужд фронта от Великобритании

Ua ru
Дата публикации 29 апреля 2026 07:52
Автомобили от волонтеров Driving Ukraine. Фото: Новини.LIVE

Во Львов прибыла 38-я гуманитарная миссия Driving Ukraine ("Помощь британцев Украине"), которая доставила 26 автомобилей для нужд фронта. Среди переданной техники - пикапы, микроавтобусы, две кареты скорой помощи и пожарный автомобиль.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Полученный от волонтеров транспорт для нужд фронта уже передают подразделениям Сил обороны для выполнения боевых задач.

Британські волонтери передали Україні 26 авто для фронту
Пикапы для нужд фронта. Фото: Новини.LIVE

На этот раз основной акцент сделан на пикапах, которые, по словам военных, являются критически необходимыми на передовой. Ветеран Станислав Дехляр отметил, что такие авто спасают жизни, помогают эвакуировать раненых и обеспечивают мобильность подразделений. Также технику пытаются дооснастить системами обнаружения дронов "Чуйка".

Військовим передадуть 26 авто від британських волонтерів
Военнослужащие и волонтеры. Фото: Новини.LIVE
На потреби фронту передадуть 26 авто від Великої Британії
Волонтеры и украинские военные. Фото: Новини.LIVE

Заместитель командира Первого отдельного медицинского батальона Игорь Иващук отметил, что логистика является ключевым элементом современной войны, а пикапы играют в ней важную роль.

По его словам, их используют для доставки роботизированных комплексов, эвакуации раненых и перевозки личного состава, тогда как потери транспорта на фронте остаются регулярными.

Волонтери з Великої Британії привезли до Львова 26 авто для фронту
Наземные работы. Фото: Новини.LIVE

Отдельным символическим элементом миссии стал раритетный Rolls-Royce 1964, который прибыл вместе с гуманитарной помощью как знак международной поддержки Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, во Львове вечером 28 апреля погиб гражданин Австралии — мужчина упал со смотровой площадки башни Ратуши.

Также накануне, 27 апреля, в квартире одной из многоэтажек прогремел взрыв, после чего возник пожар. В результате происшествия погиб один человек, обстоятельства выясняют правоохранители и спасатели.

авто Великобритания волонтеры
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации