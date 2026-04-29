Во Львове австралиец выпрыгнул со смотровой площадки башни Ратуши

Во Львове австралиец выпрыгнул со смотровой площадки башни Ратуши

Дата публикации 29 апреля 2026 01:25
Львовская Ратуша. Фото: wikipedia.org

Во Львове во вторник вечером, 28 апреля, погиб гражданин Австралии. Мужчина выпрыгнул со смотровой площадки башни Ратуши.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Львовского городского совета.

Смерть австралийца во Львове 28 апреля

По данным местных властей, инцидент произошел в 20:25.

"Погибшим оказался 42-летний гражданин Австралии. Известно, что на башню он поднялся самостоятельно", — говорится в сообщении.

Во Львовском горсовете отметили, что на смотровой площадке была найдена прощальная записка. В ней иностранец извинился за будущий беспорядок и призвал никого не обвинять в содеянном.

"На месте происшествия сейчас работают правоохранители, опрашивают свидетелей. Выражаем соболезнования близким погибшего", — резюмировали во власти.

Как сообщало Новини.LIVE, в тот же день, 28 апреля, в парковой зоне Львова обнаружили тело младенца. Мертвый ребенок был одет и завернут в одеяло. После инцидента на месте работали правоохранители.

Также мы писали, что 27 апреля в одной из многоэтажек Львова произошел взрыв и пожар в квартире. Из-за этого погиб один человек.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
Реклама

