У Львові австралієць вистрибнув з оглядового майданчика вежі Ратуші

Львівська Ратуша. Фото: wikipedia.org

У Львові у вівторок ввечері, 28 квітня, загинув громадянин Австралії. Чоловік вистрибнув з оглядового майданчика вежі Ратуші.

Смерть австралійця у Львові 28 квітня

За даними місцевої влади, інцидент стався о 20:25.

"Загиблим виявився 42-річний громадянин Австралії. Відомо, що на вежу він піднявся самостійно", — йдеться у повідомленні.

У Львівській міськраді зазначили, що на оглядовому майданчику було знайдено прощальну записку. У ній іноземець вибачився за майбутній безлад та закликав нікого не звинувачувати у скоєному.

"На місці події зараз працюють правоохоронці, опитують свідків. Висловлюємо співчуття близьким загиблого", — резюмували у владі.

Як повідомляло Новини.LIVE, у той же день, 28 квітня, в парковій зоні Львова виявили тіло немовляти. Мертва дитина була одягнена та загорнута в ковдру. Після інциденту на місці працювали правоохоронці.

Також ми писали, що 27 квітня в одній із багатоповерхівок Львова стався вибух і пожежа у квартирі. Через це загинула одна людина.