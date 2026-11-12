Жінка стоїть під дощем з парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У п’ятницю, 13 листопада, на Львівщині очікують значні дощі з переходом у мокрий сніг, сильні пориви вітру та ожеледицю на окремих ділянках доріг. Уночі та вранці на півдні області прогнозують сильні опади. Через негоду оголосили помаранчевий рівень небезпечності.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода на Львівщині 13 листопада

За прогнозом синоптиків, протягом доби в області буде хмарно. Вітер змінюватиме напрямок із південно-східного на західний, його швидкість становитиме 9–14 м/с, а пориви сягатимуть 17–22 м/с. Також можливі слабкі хуртовини. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °C, удень — +5…+10 °C.

Прогноз погоди у Львові на 13 листопада. Фото: Meteoprog

У Львові вночі очікують +4…+6 °C, а вдень повітря прогріється до +7…+9 °C. У місті також прогнозують значний дощ із переходом у мокрий сніг та пориви західного вітру до 22 м/с.

Які попередження оголосили через негоду

На території Львівської області та в обласному центрі оголосили І та ІІ рівні небезпечності. Синоптики попереджають про значні опади та сильний вітер. Удень на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця.

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Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Через очікувані опади також може змінитися гідрологічна ситуація. За прогнозом фахівців, найближчої доби на річках Львівщини спостерігатимуться підйоми рівнів води.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Львівському пологовому будинку Святої Анни прокоментували трагедію в родині співачки Ірини Федишин. У медзакладі заявили, що лікарку, яка оглядала артистку вдома до госпіталізації, звільнили після виявлення порушення правил роботи лікарні.

Також Новини.LIVE писали про тимчасове обмеження руху до Головного залізничного вокзалу Львова через відновлювальні роботи. На час ремонту поїзди львівського напрямку перенаправили на станцію Підзамче. Згодом рух до головного вокзалу відновили, однак пасажирів попередили про можливі затримки рейсів.