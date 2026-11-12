Женщина стоит под дождем с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 13 ноября, во Львовской области ожидаются сильные дожди с переходом в мокрый снег, сильные порывы ветра и гололед на отдельных участках дорог. Ночью и утром на юге области прогнозируются сильные осадки. Из-за непогоды объявлен оранжевый уровень опасности.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре, информирует Новини.LIVE.

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Какая будет погода во Львовской области 13 ноября

По прогнозу синоптиков, в течение суток в области будет облачно. Ветер будет менять направление с юго-восточного на западный, его скорость составит 9–14 м/с, а порывы будут достигать 17–22 м/с. Также возможны слабые метели. Температура воздуха ночью составит +3…+8 °C, днём — +5…+10 °C.

Прогноз погоды во Львове на 13 ноября. Фото: Meteoprog

Во Львове ночью ожидается +4…+6 °C, а днём воздух прогреется до +7…+9 °C. В городе также прогнозируют сильный дождь с переходом в мокрый снег и порывы западного ветра до 22 м/с.

Какие предупреждения объявили из-за непогоды

На территории Львовской области и в областном центре объявлены I и II уровни опасности. Синоптики предупреждают о значительных осадках и сильном ветре. Днем на отдельных участках дорог возможен гололед.

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Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Из-за ожидаемых осадков также может измениться гидрологическая ситуация. По прогнозу специалистов, в ближайшие сутки на реках Львовщины будет наблюдаться подъем уровня воды.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что во Львовском роддоме Святой Анны прокомментировали трагедию в семье певицы Ирины Федишин. В медучреждении заявили, что врача, осматривавшую артистку на дому перед госпитализацией, уволили после выявления нарушения правил работы больницы.

Также Новини.LIVE писали о временном ограничении движения к Главному железнодорожному вокзалу Львова из-за ремонтных работ. На время ремонта поезда львовского направления перенаправили на станцию Подзамче. Впоследствии движение к главному вокзалу возобновили, однако пассажиров предупредили о возможных задержках рейсов.