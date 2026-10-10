Погода на завтра у Львові — прогноз на 11 жовтня

Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У Львові та області в неділю, 11 жовтня, очікується хмарна погода з проясненнями. Протягом дня йтимуть дощі, а в окремих районах області опади можуть бути значними. Через негоду водіям варто враховувати можливе погіршення видимості на дорогах. У Львові вночі стовпчики термометрів показуватимуть +8…+10 °C, а вдень повітря прогріється до +12…+14 °C.

Про це повідомили у Львівському гідрометцентрі, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода у Львові 11 жовтня

По області нічна температура становитиме +7…+12 °C, денна — +10…+15 °C. Вітер буде західним, зі швидкістю 5–10 м/с.

Синоптики також попередили про місцями значні дощі на території Львівщини. Через це оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Попередження про сильні дощі. Фото: Львівський РЦГМ

За прогнозом пожежної небезпеки на 11 жовтня, у більшості зазначених районів її не очікують — встановлено 1-й клас. Водночас у районі метеостанції Броди прогнозують середній, 3-й клас пожежної небезпеки.

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Прогноз пожежної небезпеки. Фото: Львівський РЦГМ

Загалом погодні умови сприятимуть низькій імовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання.

Як повідомляли Новини.LIVE, Львів посилює підготовку до опалювального сезону на випадок російських атак на теплову інфраструктуру. До кінця 2026 року біля шкіл міста планують облаштувати понад 70 котелень на дровах, а разом із твердопаливними котлами в лікарнях та інших установах кількість резервних джерел тепла має сягнути близько сотні.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Львові з 12 жовтня запроваджують дворівневу систему повітряної тривоги. Жовтий рівень оголошуватимуть у разі загрози ударних безпілотників, а червоний — під час ракетних, комбінованих або масованих дронових атак.