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Главная Львов Дожди ухудшат видимость на дорогах: погода на завтра во Львове

Дожди ухудшат видимость на дорогах: погода на завтра во Львове

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10 октября 2026 21:54
Погода на завтра во Львове — прогноз на 11 октября
Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Во Львове и области в воскресенье, 11 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня будут идти дожди, а в отдельных районах области осадки могут быть значительными. Из-за непогоды водителям следует учитывать возможное ухудшение видимости на дорогах. Во Львове ночью столбики термометров будут показывать +8…+10 °C, а днем воздух прогреется до +12…+14 °C.

Об этом сообщили во Львовском гидрометцентре, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода во Львове 11 октября

По области ночная температура составит +7…+12 °C, дневная — +10…+15 °C. Ветер будет западным, со скоростью 5–10 м/с.

Синоптики также предупредили о местами значительных дождях на территории Львовской области. В связи с этим объявлен I уровень опасности — желтый.

Дожди ухудшат видимость на дорогах: погода на завтра во Львове - фото 1
Предупреждение о сильных дождях. Фото: Львовский РЦГМ

Согласно прогнозу пожарной опасности на 11 октября, в большинстве указанных районов её не ожидается — установлен 1-й класс. В то же время в районе метеостанции Броды прогнозируется средний, 3-й класс пожарной опасности.

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Прогноз пожарной опасности. Фото: Львовский РЦГМ

В целом погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания.

Как сообщали Новини.LIVE, Львов усиливает подготовку к отопительному сезону на случай российских атак на тепловую инфраструктуру. К концу 2026 года возле школ города планируется обустроить более 70 дровяных котельных, а вместе с твердотопливными котлами в больницах и других учреждениях количество резервных источников тепла должно достичь около сотни.

Как сообщали Новини.LIVE, во Львове с 12 октября вводится двухуровневая система воздушной тревоги. Желтый уровень будет объявляться в случае угрозы ударных беспилотников, а красный — во время ракетных, комбинированных или массированных дроновых атак.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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