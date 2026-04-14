Дощі та нічні заморозки: погода на Львівщині 15 квітня

Жінка з парасолею під час дощу.

У середу 15 квітня мешканцям Львівської області варто приготуватися до примхливої погоди з нічними заморозками на ґрунті та невеликими дощами вдень. За даними Львівського гідрометцентру, температура повітря протягом доби коливатиметься у значному діапазоні — від легкого "мінуса" вночі до майже літнього тепла у денні години.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Опади та стан неба

За прогнозами синоптиків, середа в регіоні буде хмарною з проясненнями. Ніч пройде спокійно та без істотних опадів, що сприятиме вихолодженню повітря. Проте вже вдень ситуація зміниться — область накриє зона невеликого дощу.

Вітер очікується переважно південно-східний із переходом на західний. Швидкість повітряних мас становитиме 5-10 м/с, що додасть відчуття прохолоди під час опадів.

Температурні гойдалки та попередження про заморозки

Найбільшу увагу фахівці приділяють нічним температурам. Попри те, що в цілому по області стовпчики термометрів покажуть +2...+7 °C, місцями на поверхні ґрунту можливі заморозки від 0 до -2 °C. Це важливо врахувати садівникам та фермерам.

Якою буде температура вдень 15 квітня:

По Львівській області: повітря прогріється до +13...+18 °C.

повітря прогріється до +13...+18 °C. По місту Львову: очікується дещо прохолодніша погода — від +15 до +17 °C.

Вночі у Львові температура буде стабільнішою, ніж в області, і триматиметься в межах +3...+5 °C, тож ризик заморозків безпосередньо у місті значно нижчий.

