Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Дощі та нічні заморозки: погода на Львівщині 15 квітня

Дощі та нічні заморозки: погода на Львівщині 15 квітня

Ua ru
Дата публікації: 14 квітня 2026 21:59
Жінка з парасолею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

У середу 15 квітня мешканцям Львівської області варто приготуватися до примхливої погоди з нічними заморозками на ґрунті та невеликими дощами вдень. За даними Львівського гідрометцентру, температура повітря протягом доби коливатиметься у значному діапазоні — від легкого "мінуса" вночі до майже літнього тепла у денні години.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Опади та стан неба

За прогнозами синоптиків, середа в регіоні буде хмарною з проясненнями. Ніч пройде спокійно та без істотних опадів, що сприятиме вихолодженню повітря. Проте вже вдень ситуація зміниться — область накриє зона невеликого дощу.

Вітер очікується переважно південно-східний із переходом на західний. Швидкість повітряних мас становитиме 5-10 м/с, що додасть відчуття прохолоди під час опадів.

Температурні гойдалки та попередження про заморозки

Найбільшу увагу фахівці приділяють нічним температурам. Попри те, що в цілому по області стовпчики термометрів покажуть +2...+7 °C, місцями на поверхні ґрунту можливі заморозки від 0 до -2 °C. Це важливо врахувати садівникам та фермерам.

Якою буде температура вдень 15 квітня:

  • По Львівській області: повітря прогріється до +13...+18 °C.
  • По місту Львову: очікується дещо прохолодніша погода — від +15 до +17 °C.

Вночі у Львові температура буде стабільнішою, ніж в області, і триматиметься в межах +3...+5 °C, тож ризик заморозків безпосередньо у місті значно нижчий.

Нагадаємо, у Львові готуються до перегляду тарифів на пасажирські перевезення у міському транспорті. Необхідність підвищення вартості квитків у трамваях та автобусах пояснюють економічними змінами, адже попереднє коригування цін відбулося ще минулого року.

У Бориславі до кількох років позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від військового призову без поважних причин. Правоохоронці довели, що підсудний не мав права на звільнення від мобілізації, проте проігнорував виклик до ТЦК. Це рішення суду вже набуло законної сили.

погода Львів Погода у Львові
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації