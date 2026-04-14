Дожди и ночные заморозки: погода на Львовщине 15 апреля

Женщина с зонтом во время дождя.

В среду 15 апреля жителям Львовской области стоит приготовиться к капризной погоде с ночными заморозками на почве и небольшими дождями днем. По данным Львовского гидрометцентра, температура воздуха в течение суток будет колебаться в значительном диапазоне — от легкого "минуса" ночью до почти летнего тепла в дневные часы.

Осадки и состояние неба

По прогнозам синоптиков, среда в регионе будет облачной с прояснениями. Ночь пройдет спокойно и без существенных осадков, что будет способствовать выхолаживанию воздуха. Однако уже днем ситуация изменится — область накроет зона небольшого дождя.

Ветер ожидается преимущественно юго-восточный с переходом на западный. Скорость воздушных масс составит 5-10 м/с, что придаст ощущение прохлады во время осадков.

Температурные качели и предупреждения о заморозках

Наибольшее внимание специалисты уделяют ночным температурам. Несмотря на то, что в целом по области столбики термометров покажут +2...+7 °C, местами на поверхности почвы возможны заморозки от 0 до -2 °C. Это важно учесть садоводам и фермерам.

Какой будет температура днем 15 апреля:

воздух прогреется до +13...+18 °C. По городу Львову: ожидается несколько прохладнее погода — от +15 до +17 °C.

Ночью во Львове температура будет более стабильной, чем в области, и будет держаться в пределах +3...+5 °C, поэтому риск заморозков непосредственно в городе значительно ниже.

