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Головна Львів Дощі та погана видимість: прогноз погоди у Львові на завтра

Дощі та погана видимість: прогноз погоди у Львові на завтра

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22 вересня 2026 15:25
Прогноз погоди у Львові та області на завтра 23 вересня
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 23 вересня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та погіршення видимості через туман. Крім того, вночі температура повітря подекуди знизиться до +5 °С.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди у Львові та області на 23 вересня

Вночі очікується помірний, а вдень невеликий короткочасний дощ. Крім того, вночі та зранку прогнозується слабкий туман. Синоптики попереджають про погіршення видимості 500-1000 м.

Прогноз погоди в Україні на 23 вересня
Погода в Україні 23 вересня. Фото: Meteopost

Вітер північно-західного напрямку: вночі 5-10 метрів на секунду, вдень 9-14 метрів на секунду. 

Температура повітря: 

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  • по Львівській області вночі +5...+10 °С, вдень +11...+16 °С;
  • у Львові вночі +7...+9 °С, вдень +13...+15 °С.

Пожежна небезпека

Завтра відсутня (перший клас), місцями низька (другий клас) пожежна небезпека. 

Погода у Львові 23 вересня
Прогноз пожежної небезпеки по Львівській області 23 вересня. Фото: Львівський РЦГМ

"Погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — йдеться у повідомленні.

Львів — останні новини

Як писали Новини.LIVE, у Львові співробітники контррозвідки СБУ викрили та затримали двох чоловіків, яких підозрюють в організації незаконної реєстрації 14 супутникових терміналів Starlink для росіян. Противник застосовував ці системи для підготовки та планування бойових дій проти українських захисників.

Також ми писали, що у Львові вартість дизельного пального на окремих АЗС уже перевищила позначку у 100 грн за літр. Подорожчання пального фіксують і в інших регіонах України, що позначається на цінах на місцевих заправках. 

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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