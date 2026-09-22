Прогноз погоды во Львове и области на завтра 23 сентября

Дожди и плохая видимость: прогноз погоды во Львове на завтра
Погода во Львове и области завтра, 23 сентября, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди и ухудшение видимости из-за тумана. Кроме того, ночью температура воздуха местами опустится до +5 °С.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.
Прогноз погоды во Львове и области на 23 сентября
Ночью ожидается умеренный, а днём небольшой кратковременный дождь. Кроме того, ночью и утром прогнозируется слабый туман. Синоптики предупреждают об ухудшении видимости до 500-1000 м.
Ветер северо-западного направления: ночью 5–10 метров в секунду, днем 9–14 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по Львовской области ночью +5...+10 °С, днём +11...+16 °С;
- во Львове ночью +7...+9 °С, днём +13...+15 °С.
Пожарная опасность
Завтра отсутствует (первый класс), местами низкая (второй класс) пожарная опасность.
"Погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", — говорится в сообщении.
Львов — последние новости
Как писали Новини.LIVE, во Львове сотрудники контрразведки СБУ разоблачили и задержали двух мужчин, которых подозревают в организации незаконной регистрации 14 спутниковых терминалов Starlink для россиян. Противник использовал эти системы для подготовки и планирования боевых действий против украинских защитников.
Также мы писали, что во Львове стоимость дизельного топлива на отдельных АЗС уже превысила отметку в 100 грн за литр. Подорожание топлива фиксируется и в других регионах Украины, что сказывается на ценах на местных заправках.