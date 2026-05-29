Головна Львів Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на Львівщині завтра

Дата публікації: 29 травня 2026 16:27
Жінка з парасолею на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Львові та області у суботу, 30 травня, очікується теплаа погода з короткочасними дощами. Синоптики прогнозують хмарність із проясненнями, а також посилення вітру. Також в регіоні продовжує діяти попередження про загрозу пожеж у лісах. Мешканців закликають бути готовими до негоди та обережно поводитися з вогнем.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода на Львівщині на 30 травня

У суботу, 30 травня, у Львівській області спостерігатиметься мінлива хмарність. 
Істотних опадів не очікується, лише в другій половині дня місцями можливі короткочасні дощі

Вітер очікується північно-західного напрямку зі швидкістю 9–14 м/с, місцями пориви до 20 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +5…+10 °C, вдень повітря прогріється до +18…+23 °C.

У Львові вночі прогнозують +7…+9 °C, а вдень температура підніметься до +20…+22 °C

Прогноз пожежної небезпеки на 30 травня

За даними фахівців гідрометцентру 30 травня на Львівщині очікується надзвичайна (5-й клас) та висока (4-й клас) пожежна небезпека.

Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання чи відкритого вогню. 

Раніше Новини.LIVE писали про те, чи планують з 1 червня 2026 року у Львові змінювати тарифи на газ, електроенергію та більшість комунальних послуг. Водночас у місті продовжать діяти нові тарифи на проїзд у громадському транспорті, які запровадили у травні.

Також ми повідомляли, що під час відновлення музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Львові археологи виявили ймовірну криївку. Знахідку зробили під час робіт із посилення фундаменту будівлі у Білогорщі.

погода Львів спека
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
