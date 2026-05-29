Дожди и сильные порывы ветра: прогноз погоды на Львовщине завтра

Дата публикации 29 мая 2026 16:27
Дожди и сильные порывы ветра: прогноз погоды на Львовщине.
Женщина с зонтиком на улице. Фото: Новини.LIVE

Во Львове и области в субботу, 30 мая, ожидается теплая погода с кратковременными дождями. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, а также усиление ветра. Также в регионе продолжает действовать предупреждение об угрозе пожаров в лесах. Жителей призывают быть готовыми к непогоде и осторожно обращаться с огнем.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода на Львовщине на 30 мая

В субботу, 30 мая, во Львовской области будет наблюдаться переменная облачность.
Существенных осадков не ожидается, лишь во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди

Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью 9-14 м/с, местами порывы до 20 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +5...+10 °C, днем воздух прогреется до +18...+23 °C.

Во Львове ночью прогнозируют +7...+9 °C, а днем температура поднимется до +20...+22 °C.

Прогноз пожарной опасности на 30 мая

По данным специалистов гидрометцентра 30 мая на Львовщине ожидается чрезвычайная (5-й класс) и высокая (4-й класс) пожарная опасность.

Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания или открытого огня.

Ранее Новини.LIVE писали о том, планируют ли с 1 июня 2026 года во Львове менять тарифы на газ, электроэнергию и большинство коммунальных услуг. В то же время, в городе продолжат действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте, которые ввели в мае.

Также мы сообщали, что во время возобновления музея генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича во Львове археологи обнаружили вероятный тайник. Находка была сделана во время работ по усилению фундамента здания в Белогорще.

погода Львов жара
