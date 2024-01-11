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Дружина корупційного бізнесмена Гринкевича звільнилася з Львівського вишу

11 січня 2024 16:37
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Дружина корупційного бізнесмена Гринкевича звільнилася з Львівського вишу
Ігор Гринкевич та Світлана Гринкевич. Фото: facebook.com/sokolovsky.inform
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Сьогодні, 11 січня, дружина львівського корупційного бізнесмена Ігоря Гринкевича, професорка Світлана Гринкевич звільнилася із Національного університету "Львівська політехніка". Вона написала заяву на звільнення за власним бажанням.

Про це повідомляє Суспільне.

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Звільнення з посади Світлани Гринкевич

Стало відомо, що Світлана Гринкевич звільнилася з посади професорки Львівського університету. Вона працювала на кафедрі маркетингу та логістики.

"Наказ Nº155-3-10. Звільнити за власним бажанням за ст. 38 КЗпП України Гринкевич Світлану Степанівну з посади професора кафедри маркетингу та логістики з 11.01.2024", — зазначено в наказі.

До цього студенти "Львівської політехніки" анонсували мітинг за звільнення Світлани Гринкевич, який мав відбутися 12 січня, однак експрофесорка випередила молодь. За даними керівника львівського осередку ГО "Українські студенти за свободу" Романа Мацуєва протест скасовано, але студенти стежитимуть за справою Гринкевичів.

Раніше, 8 січня Світлана Гринкевич написала заяву на відпустку за власний кошт "у зв’язку з сімейними обставинами".

Як вказано на сервісі YouControl, дружина львівського бізнесмена є засновницею п’яти компаній: "Львівський завод збірних конструкцій-1", "Рент Естейт", "Вернісаж — 2000", а також "Юафорлайф" та "Ренесанс-стиль". Проте зараз Світлана Гринкевич вказана у реєстрах сервісу як керівниця "Рент Естейт" та "Юафорлайф".

Нагадаємо, Роман Гринкевич, син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, вперше виступив з заявою щодо можливої протиправної діяльності батька у Міністерстві оборони. Він заявив, що його родина завжди діяла в рамках чинного законодавства України.

Додамо, голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив про розрив меморандуму з компаніями Гринкевича в односторонньому порядку. Також буде переглянуто та розірвано тендери з його підприємствами.

корупція
Львів
Україна
бізнес
Університет
Ігор Гринкевич

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