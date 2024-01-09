Козицький заявив про розірвання меморандуму та тендерів з компаніями Гринкевича

Голова Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: пресслужба ЛОВА

Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив про розрив меморандуму з компаніями Гринкевича в односторонньому порядку. Також буде переглянуто та розірвані тендери з його підприємствами.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

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За його словами, меморандум стосувався створення дитячого реабілітаційного центру для відновлення здоров'я українських дітей.

Таким чином для цього проєкту мали залучитися кошти з уряду Нідерландів. 30% коштів мав надати обласний бюджет Львівщини, а 70% коштів мали надати Нідерланди.

"На жаль, тепер цей проєкт не вдасться реалізувати через те, що підписант, людина, яка саме намагалась достукатися до уряду Нідерландів, виявивилася, як ви самі знаєте, нечесною на слово і руку", — пояснив Козицький.

Щодо тендерів, які були підписані з компаніями Гринкевича, голова Львівської ОВА заявив, що їх буде переглянуто та прийнято рішення щодо їх розірвання.

Скандал з родиною Гринкевичів — що відомо

В кінці грудня 2023 року львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича було викрито на спробі підкупу одного з керівників ДБР. Підприємець пропонував хабаря посадовцю у розмірі пів мільйона доларів.

Крім того, родина бізнесмена та сам Ігор Гринкевич, ймовірно, причетні до розкрадання понад мільярда гривень. Ці гроші планувалося виділити на потреби українських військових, а саме на одяг для воїнів. Тому три компанії Гринкевичів отримали від Міноборони півтора мільярда гривень для того, щоб вони постачали одяг для військових.

Своєю чергою вже сьогодні, 9 січня, заступник Міністра оборони Віталій Половенко заявив, що із компаніями сім'ї Гринкевичів Міноборони розірве всі контракти.

Також Львівська політехніка, де працює дружина Гринкевича, відреагувала на скандал пов'язаний із ним. Там відповіли, чи звільнять жінку, чоловік якої підозрюється в обкраданні ЗСУ.