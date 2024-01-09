Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Козицкий заявил о расторжении меморандума и тендеров с компаниями Гринкевича arrow

Козицкий заявил о расторжении меморандума и тендеров с компаниями Гринкевича

9 января 2024 19:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Козицкий заявил о расторжении меморандума и тендеров с компаниями Гринкевича
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Фото: прессслужба ЛОВА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил о разрыве меморандума с компаниями Гринкевича в одностороннем порядке. Также будут пересмотрены и разорваны тендеры с его предприятиями.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

Читайте также:

Что известно о меморандуме между ЛОВА и "HOPE.UA"

По его словам, меморандум касался создания детского реабилитационного центра по восстановлению здоровья украинских детей.

Таким образом, для этого проекта должны были привлечь средства из правительства Нидерландов. 30% средств должен был предоставить областной бюджет Львовской области, а 70% средств должны были предоставить Нидерланды.

"К сожалению, теперь этот проект не удастся реализовать из-за того, что подписант, человек, который пытался достучаться до правительства Нидерландов, оказался, как вы сами знаете, нечестным на слово и руку", — объяснил Козицкий.

Относительно тендеров, которые были подписаны с компаниями Гринкевича, председатель Львовской ОВА заявил, что они будут пересмотрены и приняты решения по их расторжению.

Скандал с семьей Гринкевичей — что известно

В конце декабря 2023 года львовский бизнесмен Игорь Гринкевич был разоблачен на попытке подкупа одного из руководителей ГБР. Предприниматель предлагал взятки должностному лицу в размере полумиллиона долларов.

Кроме того, семья бизнесмена и сам Игорь Гринкевич, вероятно, причастны к хищению более миллиарда гривен. Эти деньги планировалось выделить на нужды украинских военных, а именно на одежду для воинов. Поэтому три компании Гринкевича получили от Минобороны полтора миллиарда гривен для того, чтобы они поставляли одежду для военных.

В свою очередь, уже сегодня, 9 января, заместитель Министра обороны Виталий Половенко заявил, что с компаниями семьи Гринкевичей Минобороны расторгнет все контракты.

Также Львовская политехника, где работает жена Гринкевича, отреагировала на скандал, связанный с ним. Там ответили, уволят ли женщину, муж которой подозревается в обворовывании ВСУ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме