Козицкий заявил о расторжении меморандума и тендеров с компаниями Гринкевича

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Фото: прессслужба ЛОВА

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил о разрыве меморандума с компаниями Гринкевича в одностороннем порядке. Также будут пересмотрены и разорваны тендеры с его предприятиями.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

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По его словам, меморандум касался создания детского реабилитационного центра по восстановлению здоровья украинских детей.

Таким образом, для этого проекта должны были привлечь средства из правительства Нидерландов. 30% средств должен был предоставить областной бюджет Львовской области, а 70% средств должны были предоставить Нидерланды.

"К сожалению, теперь этот проект не удастся реализовать из-за того, что подписант, человек, который пытался достучаться до правительства Нидерландов, оказался, как вы сами знаете, нечестным на слово и руку", — объяснил Козицкий.

Относительно тендеров, которые были подписаны с компаниями Гринкевича, председатель Львовской ОВА заявил, что они будут пересмотрены и приняты решения по их расторжению.

Скандал с семьей Гринкевичей — что известно

В конце декабря 2023 года львовский бизнесмен Игорь Гринкевич был разоблачен на попытке подкупа одного из руководителей ГБР. Предприниматель предлагал взятки должностному лицу в размере полумиллиона долларов.

Кроме того, семья бизнесмена и сам Игорь Гринкевич, вероятно, причастны к хищению более миллиарда гривен. Эти деньги планировалось выделить на нужды украинских военных, а именно на одежду для воинов. Поэтому три компании Гринкевича получили от Минобороны полтора миллиарда гривен для того, чтобы они поставляли одежду для военных.

В свою очередь, уже сегодня, 9 января, заместитель Министра обороны Виталий Половенко заявил, что с компаниями семьи Гринкевичей Минобороны расторгнет все контракты.

Также Львовская политехника, где работает жена Гринкевича, отреагировала на скандал, связанный с ним. Там ответили, уволят ли женщину, муж которой подозревается в обворовывании ВСУ.