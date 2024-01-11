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Жена коррупционного бизнесмена Гринкевича уволилась из Львовского вуза

11 января 2024 16:37
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Жена коррупционного бизнесмена Гринкевича уволилась из Львовского вуза
Игорь и Светлана Гринкевич. Фото: facebook.com/sokolovsky.inform
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сегодня, 11 января, супруга львовского коррупционного бизнесмена Игоря Гринкевича, профессор Светлана Гринкевич, уволилась из Национального университета "Львовская политехника". Она написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Об этом сообщает Суспільне.

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Стало известно, что Светлана Гринкевич уволилась с должности профессора Львовского университета. Она работала на кафедре маркетинга и логистики.

"Приказ Nº155-3-10. Уволить по собственному желанию по ст. 38 КЗоТ Украины Гринкевич Светлану Степановну с должности профессора кафедры маркетинга и логистики с 11.01.2024", — отмечено в приказе.

До этого студенты "Львовской политехники" анонсировали митинг за увольнение Светланы Гринкевич, который должен был состояться 12 января, однако экс-профессор опередила молодежь. По данным руководителя львовской организации ОО "Украинские студенты за свободу" Романа Мацуева, протест отменен, но студенты будут следить за делом Гринкевич.

Ранее, 8 января, Светлана Гринкевич написала заявление на отпуск за свой счет "в связи с семейными обстоятельствами".

Как указано на сервисе YouControl, жена львовского бизнесмена является основательницей пяти компаний: "Львовский завод сборных конструкций-1", "Рент Эстейт", "Вернисаж — 2000", а также "Юафорлайф" и "Ренессанс-стиль". Однако сейчас Светлана Гринкевич указана в реестрах сервиса как руководитель "Рент Эстейт" и "Юафорлайф".

Напомним, Роман Гринкевич, сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, впервые выступил с заявлением о возможной противоправной деятельности отца в Министерстве обороны. Он заявил, что его семья всегда действовала в рамках действующего законодательства Украины.

Добавим, глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил о разрыве меморандума с компаниями Гринкевича в одностороннем порядке. Также будут пересмотрены и разорваны тендеры с его предприятиями.

коррупция
Львов
Украина
бизнес
Университет
Игорь Гринкевич

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