ДСНС показали наслідки падіння уламків ракети на Львівщині

Рятувальники ліквідують наслідки падіння ворожої ракети на Львівщині. Фото: ДСНС

У ніч проти 29 травня російські окупаційні війська знову атакували Україну. Внаслідок падіння уламків ворожої ракети на Львівщині, виникла пожежа в господарчій будівлі.

Про це повідомляє ДСНС.

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"29 травня о 03:28 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в Золочівському районі. Пожежа виникла в дерев'яній господарчій будівлі. О 04:09 вогнеборці локалізували пожежу та о 04:35 ліквідували", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники розповіли, що внаслідок пожежі вогнем знищено господарчу будівлю, пошкоджено кабіну трактора, який знаходився поблизу. Вогнеборцям вдалось запобігти від знищення вогнем двох господарчих будівель та житлового будинку.

До гасіння пожежі залучалось дев'ять рятувальників та дві одиниці спецтехніки. Внаслідок події ніхто з людей не постраждав.

Вирва внаслідок падіння уламків ракети. Фото:ДСНС

Нагадаємо, раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що у небі над областю Повітряні сили ЗС України збили у ніч з 28 на 29 травня російську ракету.