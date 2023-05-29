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ГСЧС показали последствия падения обломков ракеты во Львовской области

29 мая 2023 12:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ГСЧС показали последствия падения обломков ракеты во Львовской области
Спасатели ликвидируют последствия падения вражеской ракеты во Львовской области. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 29 мая российские оккупационные войска снова атаковали Украину. В результате падения обломков вражеской ракеты во Львовской области, возник пожар в хозяйственном здании.

Об этом сообщает ГСЧС.

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"29 мая в 03:28 к спасателям поступило сообщение о пожаре в Золочевском районе. Пожар возник в деревянном хозяйственном здании. В 04:09 пожарные локализовали пожар и в 04:35 ликвидировали", — говорится в сообщении.

Спасатели рассказали, что в результате пожара огнем уничтожено хозяйственное здание, повреждена кабина трактора, который находился поблизости. Пожарным удалось предотвратить от уничтожения огнем двух хозяйственных зданий и жилого дома.

К тушению пожара привлекалось девять спасателей и две единицы спецтехники. В результате происшествия никто из людей не пострадал.

обстрелы Украины
Воронка в результате падения обломков ракеты. Фото:ГСЧС

Напомним, ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что в небе над областью Воздушные силы ВС Украины сбили в ночь с 28 на 29 мая российскую ракету.

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