ГСЧС показали последствия падения обломков ракеты во Львовской области

Спасатели ликвидируют последствия падения вражеской ракеты во Львовской области. Фото: ГСЧС

В ночь на 29 мая российские оккупационные войска снова атаковали Украину. В результате падения обломков вражеской ракеты во Львовской области, возник пожар в хозяйственном здании.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Последствия падения обломков ракеты во Львовской области

"29 мая в 03:28 к спасателям поступило сообщение о пожаре в Золочевском районе. Пожар возник в деревянном хозяйственном здании. В 04:09 пожарные локализовали пожар и в 04:35 ликвидировали", — говорится в сообщении.

Спасатели рассказали, что в результате пожара огнем уничтожено хозяйственное здание, повреждена кабина трактора, который находился поблизости. Пожарным удалось предотвратить от уничтожения огнем двух хозяйственных зданий и жилого дома.

К тушению пожара привлекалось девять спасателей и две единицы спецтехники. В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Воронка в результате падения обломков ракеты. Фото:ГСЧС

Напомним, ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что в небе над областью Воздушные силы ВС Украины сбили в ночь с 28 на 29 мая российскую ракету.